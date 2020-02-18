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Мангер подал в суд из-за баннера про убийство Гандзюк на матче " Динамо"

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Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и НСК "Олимпийский". Причиной иска стал баннер про Мангера, который был вывешен на матче "Динамо" в Лиге Европы 14 марта 2019 года.

Спершу інформацію про позов Мангера опублікувала фейсбук-сторінка "Друзі "Динамо".

До теми: Справа Гандзюк: імовірному замовнику злочину Мангеру зменшили заставу

Як повідомляє Tribuna.com, представники УАФ і НСК "Олімпійський" підтвердили їм інформацію, що Мангер подав у суд через банер.

Позов поданий за появу на НСК "Олімпійський" банера зі згадуванням імені Мангера під час матчу Ліги Європи "Динамо" – "Челсі".

Він був присвячений вбивству херсонської активістки Катерини Гандзюк: "Гордєєв! Мангер! Рищук! Вбивць багато. Президент один".


Банер, через який Мангер ймовірно подав до суду / Фото: facebook.com/druzidynamo

Андрій Гордєєв – голова Херсонської обласної держадміністрації. Євген Рищук – ексзаступник Гордєєва.

Владислав Мангер, окрім того, що очолює Херсонську облраду, є віцепрезидентом Федерації боксу України.

  • Зазначимо, що на матчах "Динамо" подібні банери з'являлися декілька разів.
  • Зокрема, у лютому 2019 року на матчі між "Динамо" та грецьким "Олімпіакосом" фанати киян провели акцію, вивісивши банери щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
  • На одному з банерів було написано "Вбивці Гандзюк мають сісти". На ще одному банері був напис "Мангер вбивця".
  • Вже у вересні 2019 року фанати "Динамо" вивісили банери про Катерину Гандзюк, звернувшись до Президента України Володимира Зеленського.
  • На одному банері був напис "Зеленський, Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі?", а на другому – "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі".

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк?

Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року. Її смерть настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Динамо Футбол
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