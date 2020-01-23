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МЮ потерпел унизительное поражение от "Бернли", второй гол стал украшением матча – видео

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Родригес забил гол в ворота МЮ / twitter.com/BurnleyOfficial

В рамках 24 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Бернли". И потерпел поражение.

Календарь матчей АПЛ составлен таким образом, что эти же команды встречались в чемпионате за три недели до этого, перед Новым годом. Тогда МЮ победил на выезде 0:2 благодаря голам Марсияля и Рашфорда. 22 января "Бернли" взял убедительный реванш.

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Первый гол был забит после подачи со штрафного. Мяч отскочил к Вуду, и он первым из всех сориентировался, мощно пробив под штангу.

А второй гол, забитый уже после перерыва, оказался удивительно красивым. Родригес принял мяч на углу штрафной и нанес мощный удар в девятку ворот де Хеа. Хотя голкипер и пытался допрыгнуть до мяча, тот от перекладины опустился за линией ворот.

"Бернли" по-прежнему во второй половине турнирной таблицы. "МЮ" же рискует потерять пятую позицию после этого тура.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Манчестер Юнайтед Новости Спорта Спорт Футбол
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