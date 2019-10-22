Гол Малиновского не помог "Аталанте" избежать неприличного разгрома от "МанСити": видео

Во вторник, 22 октября, "Манчестер Сити" в рамках 3 тура Лиги чемпионов принимал итальянскую "Аталанту". Английская команда разбила коллектив из города Бергамо.

Манчестер Сити – Аталанта 5:1

Голы: Агуэро, 34, 38 (пен.), Стерлинг, 58, 64, 69 – Малиновский, 28 (пен.)

Удаление: Фоден, 83 (Манчестер Сити)

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Наставник "горожан" Пеп Гвардиола продолжает бороться с кадровыми проблемами. Перед игрой против "Аталанты" каталонец не мог рассчитывать на Александра Зинченко, Лероя Сане, Эмерика Ляпорта и других. Не удивительно, что в центре обороны команды вышли номинальные хавбеки Родри и Фернандиньо. Зато "Аталанта" подошла к игре во всеоружии.

Перестрелка

Первый момент в матче на 11 минуте был у итальянцев. Госенс на левом фланге перебросил оборону хозяев шикарным пасом. Тимоти Кастаньо нанес удар головой, который оказался немного неточным. Через несколько минут свою квалификацию доказывал Эдерсон. Голкипер отбил мяч в отличном прыжке. Йосип Иличич легко обвел защитников и нанес удар в угол.

Впервые серьезно "Манчестер Сити" ответил на 24 минуте. Серхио Агуэро обработал отличную передачу на краю штрафной и нанес опасный удар. Но голкипер вытащил мяч, летевший в правый угол ворот. На 27 минуте "Аталанта" получила отличную возможность забить: Фернандиньо в штрафной сбил Иличича – пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Руслан Малиновский, забив дебютный гол за итальянцев.

Разъяренные из-за пропущенного гола футболисты из Манчестера понеслись отыгрываться. На 34 минуте счет на табло сравнял Серхио Агуэро. Рахим Стерлинг выполнил прекрасную передачу в штрафную "бергамасков". Серхио удачно сыграл на опережение, переправив мяч в ворота.

Через четыре минуты гости из прекрасного города Бергамо вытаскивали мяч из своей сетки ворот во второй раз. Стерлинга сбили в штрафной – пенальти. Агуэро реализовал одиннадцатиметровый – 2:1. Ложкой дегтя в бочке меда для Гвардиолы стала травма Родри в конце тайма. Следовательно, испанский тренер провел вынужденную замену, выпустив Джона Стоунза.

Манчестер Сити – Аталанта видеообзор первого тайма

Разгром

После перерыва подопечные Гвардиолы не сбавляли обороты, в результате чего увеличили преимущество. Голом отметился Рахим Стерлинг, который принял участие в двух предыдущих мячах. Кевин Де Брюйне и Фоден вывели Рахима на почти пустые ворота. Стерлинг вогнал мяч в сетку ворот – 3:1.

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"Аталанта" решила не складывать оружие и имела свой шанс забить гол на 62 минуте. Иличич удачно сыграл в штрафной хозяев и мощно пробил низом. Эдерсон забрал мяч в руки. Но через 2 минуты дела гостей стали плохи. Гюндоган отдал передачу на Стерлинга в стиле Хави, выведя Рахима лицом к лицу с Голлини. Англичанин отблагодарил немца голом – 4: 1.

Сначала Иличич попал в штангу, после чего Фройлер переправил мяч в сетку. Но гол был отменен, потому что Иличич находился в офсайде. В этот вечер все прекрасно было с реализацией у "Манчестер Сити". Марез выполнил филигранный навес в штрафную, который замкнул Стерлинг – хет-трик для Рахима.

В конце матча "горожане" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидел Фоден, поэтому заблаговременно отправился отдыхать. Возможно, поэтому хозяева больше не забивали голов в игре. 5:1 – уверенная победа "Манчестер Сити", который приблизился к плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" за три тура набрал максимальное количество очков и возглавляет группу C. Вторую позицию делят "Шахтер" и "Динамо" Загреб. "Аталанта", которая не набрала ни одного очка, аутсайдер группы.