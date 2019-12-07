Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

В субботу, 7 декабря, болельщиков ждет манчестерское дерби. В рамках 16 тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед". Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 7 декабря. Начало матча в 19:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

За 15 туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" сумел набрать 32 очка. "Красные дьяволы" проигрывают своим соседям аж 11 очков.

"Манчестер Сити" пытается вмешаться в борьбу за чемпионство, а МЮ безуспешно гоняется за место в Лиге чемпионов.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.