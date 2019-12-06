Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ

7 декабря "Манчестер Сити" в рамках 16 тура чемпионата Англии встретится с "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов выиграть манчестерское дерби.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз

В новом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы не демонстрируют футбола к которому привыкли болельщики. В частности, из 15 матчей в чемпионате Англии "горожане" выиграли только 10. Отставание от "Ливерпуля", который на первой строчке, уже 11 очков.

Еще хуже ситуация у "Манчестер Юнайтед". Команда Гуннара Сульшера получила только 21 очко и пока даже не борется за зону Лиги чемпионов. За 15 туров "красные дьяволы" выиграли только 5 поединков.

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Прогноз Фаворит Спорт

Безоговорочным фаворитом дерби является "Манчестер Сити". Победу подопечных Пепа Гвардиолы специалисты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом 1,31. Если же "горожане" получат волевую победу – коэффициент 6,90.

Абсолютным андердогом игры является "Манчестер Юнайтед". Победу "красных" эксперты оценили коэффициентом 9,80. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 5,40.

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Прогноз Pari Match

Предыдущую домашнюю игру "Манчестер Сити" выиграл с уверенным счетом 3:1. Коэффициент на то, что "горожане" вновь победят и ТБ 2.5 – 1,78. В случае, если "Манчестер Сити" победит и ТМ 2.5 – коэффициент 4,40.

В последний раз "красные дьяволы" побеждали "горожан" на выезде 7 апреля 2018 года, помешав тем досрочно стать чемпионами Англии. Игра завершилась волевой победой МЮ. Коэффициент на то, что "Манчестер Юнайтед" победит и ТБ 2.5 – 14.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" является Маркус Рашфорд, который за 16 туров забил уже 9 голов. Коэффициент на то, что нападающий МЮ сможет огорчить вратаря "горожан" – 3,8.

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В "Манчестер Сити" также 9 голов успел провести Серхио Агуэро, однако он игру с МЮ, вероятно, пропустит из-за травмы. Следовательно, главным оружием хозяев в нападении будет Рахим Стерлинг. Коэффициент на его гол – 1,8.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.