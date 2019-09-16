"МанСити" назвал список игроков на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов
Английский "Манчестер Сити" обнародовал имена футболистов, которые отправятся в Харьков на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Всего в заявке 21 футболист. Среди них и украинец Александр Зинченко. А также Фернандиньо, который в свое время выступал за "Шахтер".
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Список игроков "Манчестер Сити"
вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон;
защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Анджелино, Николас Отаменди, Жоао Канселу, Бенджамин Менди, Эрик Гарсия;
полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Марез;
нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.
Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18 сентября. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.