"МанСити" назвал список игроков на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" обнародовал имена футболистов, которые отправятся в Харьков на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Всего в заявке 21 футболист. Среди них и украинец Александр Зинченко. А также Фернандиньо, который в свое время выступал за "Шахтер".

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Список игроков "Манчестер Сити"

вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон;

защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Анджелино, Николас Отаменди, Жоао Канселу, Бенджамин Менди, Эрик Гарсия;

полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Марез;

нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.

On the plane to Ukraine!



Our 21-man squad for the #UCL clash against Shakhtar Donetsk



#ManCity pic.twitter.com/NSRZ1leQ0O — Manchester City (@ManCity) September 16, 2019

Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18 сентября. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.