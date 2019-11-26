МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" играет против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Матч во вторник, 26 ноября, доступен онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00. Обеим командам в этой игре надо побеждать. "МанСити" – чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтеру" – чтобы тоже иметь шанс выступить в раунде плей-офф главного еврокубка.

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Стоит отметить, что в этом матче за "Шахтер" не сыграют два лидера команды – Марлос и Тайсон. Первый будет отбывать дисквалификацию после удаления в матче с загребским "Динамо". У второго – повреждение.

Из-за повреждения против "Шахтера" не сыграет и украинец Александр Зинченко. Однако он в паре со своей невестой Владой Седан и главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко посетил матч юношеских команд "МанСити" и "Шахтера" в Лиге чемпионов. Игра закончилась разгромной победой английского клуба 5:0.

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Онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Шахтер"