Манчестер Сити – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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МанСити – Вулверхэмптон: смотреть онлайн матч 6 октября 2019 – чемпионат Англии
Манчестер Сити – Вулверхэмптон онлайн трансляция матча чемпионата Англии

"Манчестер Сити" продолжает погоню за "Ливерпулем" в чемпионате Англии. На этот раз "горожане" будут принимать "Вулверхэмптон" на своем поле. Онлайн-трансляция матча, который состоится в воскресенье, 6 октября – на сайте Спорт24.

В этом матче "Манчестер Сити" не помогут сразу трое ключевых игроков. От травм и до сих пор восстанавливаются Ляпорт, Сане и Стоунз. Также под вопросом участие де Брюйне.

Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 16:00

Трансляция матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити
Источник: 24 канал
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