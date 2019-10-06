Манчестер Сити – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Манчестер Сити" продолжает погоню за "Ливерпулем" в чемпионате Англии. На этот раз "горожане" будут принимать "Вулверхэмптон" на своем поле. Онлайн-трансляция матча, который состоится в воскресенье, 6 октября – на сайте Спорт24.

В этом матче "Манчестер Сити" не помогут сразу трое ключевых игроков. От травм и до сих пор восстанавливаются Ляпорт, Сане и Стоунз. Также под вопросом участие де Брюйне.

Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 16:00

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Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон