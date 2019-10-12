Марафон за 1: 59: что стоит знать о создателе беговой истории Элиуде Кипчоге

12 октября 2019 года уже вошло в историю марафонских забегов. Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге показал, что возможностям человеческого организма нет предела. Этот спортсмен впервые преодолел марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за менее чем 2 часа.

Кенийский легкоатлет пробежал ее за 1 час 59 мин и 40,2 сек, правда, официальным рекордом этот результат не станет.

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Почему? Несмотря на то, что 12 октября в Вене Кипчоге побил собственный рекорд, это достижение не будет засчитано как официальный рекорд, поскольку его забег проходил в своего рода "идеальных" условиях и не был официальным открытым соревнованием.

Кипчоге бежал в сопровождении 41 пейсмейкера, среди которых сильнейшие бегуны планеты. На протяжении дистанции они постоянно меняли друг друга.

Действующий мировой рекорд на марафонской дистанции составляет 2: 01.39 и принадлежит также Элиуду Кипчоге. Его он установил во время марафона в Берлине 16 сентября 2018 года.

Марафон Ineos 1:59 Challenge в Вене не входит в программу IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). Это было выставочное мероприятие, организованное лишь для того, чтобы цель 42,2 км за 1 час 59 минут была достигнута.

Далее в материале узнайте больше, кто такой Элиуд Кипчоге и как он меняет представление о беге для мира.

Тренировка

Каждое утро марафонец просыпается в 5 утра и сразу же отправляется на пробежку.

Обычно он тренируется дома в кенийском городе Эльдорет, который расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Здесь бегуны бегают по грунтовым трассам, что создает неидеальные, более сложные условия для тренировок.

Важной составляющей тренировок Кипчоге является 20-мильный бег (32 километра) со скоростью 3:10-3:15 минут на километр. Это происходит на высоте, где воздух настолько разрежен, что обычный человек задохнулся бы от гипоксии даже во время бега трусцой.

В Вене Элиуд Кипчоге преодолевал километр со средней скоростью 2 минуты 50 секунд.

Элиуд Кипчоге про INEOS 1: 59 Challenge: смотрите видео

Кипчоге говорит, что на тренировках никогда не выкладывается более чем на 80% от своего потенциала.

Его 100% отдачу можно увидеть только на официальных стартах. Здесь он отдает последние силы и, как следствие, выигрывает все, что можно выиграть.

Скромность и простота

Несмотря на звездный статус и десятки выигранных забегов, Элиуд ведет довольно простой образ жизни. Он тренируется в лагере вместе с группой и не чурается бытовых обязанностей.

В дни дежурств он нарезает овощи для совместного ужина, работает в саду, а иногда лучшему марафонцу мира даже приходится мыть туалет.

There is no better feeling. pic.twitter.com/IUknOvXz3h — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) September 19, 2019

34-летний спортсмен имеет рост 1,67 м и весом 57 килограммов. Такая практически идеальная анатомическая конструкция позволяет его организму поддерживать эффективную терморегуляцию и работу сердечно-сосудистой системы.

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Свой дебютный марафон в Гамбурге Кипчоге выиграл в 2013 году, пробежав с временем 2:05:30. Тогда ему было 29 лет.

На сегодня Элиуд Кипчоге сохраняет за собой статус действующего олимпийского чемпиона. 42 км 195 метров в Рио-де-Жанейро он пробежал со временем 2:08:44. На Летней Олимпиаде в Токио он планирует защитить этот статус.



Элиуд Кипчоге — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро / Фото: Getty images

Улыбаться, когда становится трудно

Если вы хоть раз видели, как Элиуд Кипчоге бежит дистанцию, то не могли не заметить улыбки, которая время от времени появляется на его лице.

По мнению легкоатлета, физическая боль является ничем иным, как порождением нашего ума.

Когда становится трудно бежать, он старается отвлечься, например, мыслью об удовольствии от бега или как ему будет приятно пересекать финишную ленту. Говорит, что именно от этих раздумий у него появляется непроизвольная улыбка.

Я чувствую себя прекрасно! Я побил рекорд в 2 часа, чтобы вдохновить других и показать миру, что нет предела возможностям человека,

— поделился Кипчоге после исторического финиша в Вене.