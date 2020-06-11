Испанское издание Marca представило рейтинг топ-100 спортсменов XXI века. Лучшим оказался 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

В топ-10 попали двое футболистов – аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место, и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (десятое), сообщает сайт издания.

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Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в беге Усэйн Болт. В первую тройку также вошел 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" теннисист Роджер Федерер.

В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98 позиция.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca

1. Майкл Фелпс (плавание);

2. Усэйн Болт (бег);

3. Роджер Федерер (теннис);

4. Рафаэль Надаль (теннис);

5. Коби Брайант (баскетбол);

6. Тайгер Вудс (гольф);

7. Лионель Месси (футбол);

8. Льюис Хэмилтон (автогонки);

9. Валентино Росси (мотогонки);

10. Криштиану Роналду (футбол).