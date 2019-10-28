Марченко прыгнул в рейтинге ATP, Стаховский продолжает опускаться
Вторая ракетка Украины Илья Марченко за счет выхода в четвертьфинал челленджера в Бресте в рейтинге АТР поднялся на 16 позиций и приблизился к возвращению в топ-250.
Сильнейший теннисист страны Сергей Стаховский в Гамбурге проиграл во втором раунде и откатился в рейтинге на две строчки.
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В первой десятке мирового рейтинга произошло несколько изменений – поднялся в топ-10 итальянец Маттео Берретини, вытеснив оттуда японца Кея Нисикори. Также с девятой на восьмую строчку переместился россиянин Карен Хачанов.
Украинские теннисисты в обновленном рейтинге ATP (по состоянию на 30 октября):
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