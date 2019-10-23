Марченко уверенно вышел в 1/8 теннисного турнира ATP

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает бороться за победу на турнире ATP в Бресте (Франция). Илья сумел выйти в 1/8 финала, одолев итальянца Томаса Фаббиано.

Илья Марченко – Томас Фаббиано 2:0 (6:4, 6:4)

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В первом сете Илья очень уверенно играл на своей подаче. 30-летний итальянец не заработал ни одного брейк-пойнта. В то же время Марченко воспользовался единственным шансом в седьмом гейме, что позволило ему выиграть партию.

Во втором сете Марченко также не позволил Фаббиано заработать хоть брейк-пойнт. Зато уже на старте второго сета Марченко был близок, чтобы отобрать подачу итальянца.

В 9 гейме украинцу удалось сделать брейк и дожать 111 ракетку мира. Поединок длился полтора часа. Это была вторая встреча теннисистов, и Марченко сравнял счет в личных противостояниях.

В 1/8 финала Марченко сыграет против 287 номера мирового рейтинга хорвата Нино Сердарусица.