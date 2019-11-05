Марченко уверенно вышел во второй круг турнира в Словакии
Илья Марченко пробился во второй раунд турнира Peugeot Slovak Open – ATP Challenger Tour в Братиславе. Украинец обыграл Александра Недовесова из Казахстана.
Илья Марченко – Александр Недовесов 2:0 (7:5, 7:6)
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Матч продолжался 1 час 50 минут. За время, проведенное на корте, украинец сумел подать 6 эйсов и реализовал три из четырех брейк-пойнтов при одной двойной ошибке.
Недовесов записал на свой счет 6 подач навылет и 2 брейка при 3-х ошибках на подаче.
Для теннисистов это был пятый очный поединок. Илья Марченко вышел вперед в статистике личных встреч 3:2.
Во втором раунде в Братиславе соперником Ильи станет четвертый сеяный Камил Майхржак из Польши. Для теннисистов это будет первый очный матч.
Ранее Сергей Стаховский также вышел во второй круг турнира в Братиславе.