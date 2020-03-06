Марченко вслед за Стаховским проиграл второй матч на Кубке Дэвиса

6-7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Мировой группы I.

Как известно, в первом матче Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзэн Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах – 6:3, 1:6, 2:6.

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Второй матч в противостоянии сборных Украины и Китайского Тайбэя в Запорожье также завершился поражением для "сине-желтых". Илья Марченко проиграл в Тунг Лину – 6: 4, 6: 4.

Соперники провели на корте полтора часа. Марченко удалось реализовать 2 брейкпоинта из 6-ти, а представитель Китайского Тайбэя оформил в свой актив 4 шанса на брейк из 5-ти.