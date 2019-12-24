Марина Бех-Романчук: о питании, суевериях, хобби, готовности рисковать, мечтах и целях

Продолжение интервью с украинской легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук. Во второй части разговора спортсменка рассказала Спорт24 о том, кто в семье готовит, почему она любит, чтобы все было тщательно сложено, о готовности идти на риск во время выступлений и о чем мечтает больше всего.

Первую часть интервью с Мариной Бех Романчук про жертвы ради спорта, себя как бренд и медаль Чемпионата мира – читайте по ссылке

О своем дне

У меня все дни одинаковые. Утром завтракаю, потом еду на первую тренировку, возвращаюсь и иду на обед. В обед могу поспать и иду на вечернюю тренировку. Иногда может быть утренняя зарядка до завтрака или тренировки в зале между профильными тренировками. В зале работаем над укреплением мышц слабых зон. В таком режиме и работаем от недели к неделе. Может быть две тренировки специализированные, или одна специализированная, а одна в зале. Все зависит от периода подготовки и на чем тренер делает акцент.

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О работе в зале

В зале часто работаю с отдельным тренером, который помогает укреплять мышцы. Это мелкие мышцы, которые обычно редко задействуются в общей работе, но они очень важны, ибо являются вспомогательными для основных групп мышц при больших нагрузках. Поэтому тренировка призвана их укрепить. Также тренирую координацию. Когда очень много делала упражнений на максимальных показателях. У меня полуприсяд был 140 кг, а тяга 70 кг, если не ошибаюсь. С большими весами тренер запрещал работать, чтобы не травмировалась. Сейчас работа на средних весах, но на технику и большее количество.

Об изменении программы подготовки

Изменили тактику подготовки, ход тренировок и отношение к работе. Тренер изменил подход, чтобы увидеть, как я на него реагирую и будет ли толк. Как заметно, мы нашли свое, но считаю, что это только частичка и можно сделать значительно больше. Аля этого надо время и мне, и тренеру.

О весе

Всегда слежу за своим весом и стараюсь выходить на старты в одной весовой категории. Это 59 кг, плюс-минус пол килограмма. Но в этом году на Чемпионате мира весила 57 кг. Это в первый раз у меня такой вес был, очень волновалась за результат, но удалось завоевать медаль.

О питании

Использую спортивное питание, но не много. Не являюсь сторонником, чтобы постоянно колоть, пить, делать. В связи с тем, что у меня были проблемы с кишечником, то перед ЧМ пришлось отказаться от него на 2 месяца. Никогда не думала, что если буду пить спортивное питание, то стану сильнее и буду иметь лучшие результаты. Всегда старалась пить витамины, чтобы был сильный иммунитет и ничего больше.

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О разнице в выступлениях в помещении и на стадионе

У профессиональных спортсменов нет большой разницы между показателями в помещении и на стадионе. Если ты профи, то профессионально прыгаешь и на улице, и в помещении. Но на улице лучшие результаты, потому что в секторе разрешается ветер силой до 2 метров. И если ты попадаешь на ветер 1,8 или 1,9, то это может улучшить твой разбег, а соответственно и скачок при отталкивании. И с этим ты можешь добавить 5-8 см.

О суевериях

Ничего такого нет. Но люблю чтобы перед стартом все было идеально. Придирчиво и идеально складываю вещи, рюкзак. На соревнованиях между попытками я тоже все очень аккуратно и красиво складываю.

О депутатке Ольге Солодухе

У нас в команде все очень хорошо относятся к Оле. Это человек с большим именем, у которого очень многому можно поучиться. Она сделала невероятную карьеру, которую продолжает до сих пор и это просто фантастически. Ее очень уважают. Надеюсь, что она сможет очень много полезного принести в спорт. Не скажу, что общалась с ней на политические темы, ничего такого не обсуждали. Просто спросила, как ей новая роль и нравится такая работа.

О хобби

Ничего, кроме рисования. Еще готовлю, но довольно редко. Потому что в основном на сборах и соревнованиях, а там нас кормят. Готовлю только когда дома, но это очень редко бывает. И то, когда приезжаю домой, то бабушка хочет побаловать внучку, которую давно не видела. Она всего приготовит, что мне хватает на все время пребывания дома.

О важности случая

Последнее время в жизни не так часто решает случай. Составляются планы, корректируются. Я не полагаюсь на то, что "как-то оно будет".

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О готовности рисковать

Я не из тех людей, что любят рисковать, экспериментировать и различные изменения. Поэтому на риск иду очень редко. А в секторе иногда стараюсь рисковать, хитрить. Часто бывает так, что это нужно сделать, потому что может принести результат.

О реальности побить мировой рекорд 7.52 м

На Всемирной универсиаде я говорила, что это что-то фантастическое и не возможное. Но сейчас есть прыгунья, которая выиграла чемпионат мира – немка Малайка Михамбо. То исполнила прыжок на 7.30. Это фантастический рубеж. Рубеж, после которого ты начинаешь задумываться, а может 7.52 м возможны.

О своих лучших показателях

Официально зарегистрирован – 6.93 м. Но были лучшие на тренировках, и были именно в этом году перед чемпионатом мира во время сборов. За несколько дней до чемпионата мне удалось выполнить пару прыжков, которые превзошли мой лучший результат в карьере. Очень надеялась, что мне удастся их реализовать на ЧМ, но немного не хватило. Был один прыжок за 7 метров, именно он воплощал желания и мечты реализовать его на соревнованиях.

О том, кому легче в спорте

Не знаю. Всем тяжело одинаково. Не важно, ты мужчина или женщина. Все получают психологические и физические нагрузки. Все зависит от человека, насколько он может справляться с трудностями, мотивированн и движется к своей цели.

О мечтах и целях

Мои мечты банальны и просты. Хочу хорошую счастливую семью. Для меня это самое важное. В моей семье было такое понимание, что родные это самое важное и самое главное, что должно быть в жизни. Поэтому после спортивной карьеры хочется иметь счастливую семью, деток, и отдавать себя этому. Но детей трудно планировать. Конечно хочется после Олимпиады родить деток и увеличить свою семью. Это такие вещи, на которые я могу сказать только одну фразу: "Как Бог даст".

13 странных вопросов к Марине Бех-Романчук

Где Вы популярнее – в Украине или мире?

Думаю, что популярнее в мире. Меня заграницей больше узнают чем дома.

Кто больше зарабатывает: Вы или муж?

Наверное, мужчина. Мы никогда не делали четких подсчетов. Но думаю он больше.

Падать в песок – это больно?

Абсолютно не больно. Возможно со стороны так кажется. Ты по инерции приземляешься и почти сразу поднимаешься на ноги

Вы с мужем самая красивая пара украинского спорта?

Для нас это очень приятно и все.

Сколько времени в год проводите на сборах и соревнованиях?

Никогда не считала. В этом году, как у меня начался сезон в мае так закончился в октябре. Весь этот период я ездила по стартам и сборам. Очень мало времени проводила дома, постоянно где-то. С мужем графики не совпадают. Видимся очень редко, поэтому раз в месяц 100% встречаемся. Иногда это бывает на 2-3 дня. Но даже они для нас очень важны. Только на одном тренировочном сборе перед чемпионатом мира смогли пересечься и провести две с половиной недели вместе.

Под музыку тренируетесь?

Никогда не тренируюсь под музыку, потому что на тренировках могут быть технические ошибки, тренер делает замечания, подчеркивает на этом, поэтому музыка мешает слышать его.

Есть прозвище в команде?

Никогда не слышала.

Счастье это - ...?

Быть рядом с родными и любимым человеком. Когда все здоровы и у всех все хорошо.

Заработать на старость легкой атлетикой возможно?

Наверное, что да. Это зависит от того, на каком уровне ты выступаешь. Если ты постоянно в призах на чемпионатах Европы и мира, выступаешь на элитных коммерческих стартах, то можешь заработать и на старость

Метки соперницы часто передвигают?

Во взрослом спорте с таким не сталкивалась. Возможно такое присутствует в юношеском спорте. Когда ты уже профессионал, то уважаешь своих соперниц. Так мы понимаем, что есть конкурентками, но уважение прежде всего.

Когда вместе с мужем: вы прыгаете или плаваете?

Я в детстве очень любила воду, ходила в бассейн и меня трудно было забрать с него. Но со временем этот поезд исчез. Поэтому мужчине затащить меня в бассейн очень трудно. Чаще он со мной бегает когда имеет отдых.

Почему в сериале "Игры престолов" болели за Серсей Ланистер?

Именно Серсея была в образе женщины, которая горой стояла за свою семью, за своих детей. Для меня это важная черта характера, потому что в современном мире осталось мало людей, которые для своей семьи готовы на все.

Когда в последний раз делали что-то на огороде?

О-О-О. Наверное еще когда в деревне жила. Огород – это было мое второе рабочее место.