Марина Бех-Романчук: о жертвах ради спорта, о себе как бренде и медалях Чемпионата мира

Хмельницкая легкоатлетка Марина Бех-Романчук на Чемпионате мира в Катаре завоевала серебряную награду для сборной Украины. Она среди претенденток на то, чтобы принести сборной Украины награду на Олимпиаду-2020 в Токио. В интервью для Спорт24 спортсменка рассказала о своем болезненном поражении, важности тренера, травмах, условиях тренировки и мечте.

Она любит читать и смотреть детективы, чтобы интрига держалась до самого конца. Никогда не смотрит фильмы, которые снимаются по книгам, пока не прочитает книгу.

О мечте детства

В детстве у меня не было никаких мечтаний. Я наслаждалась тем, что было в это время. Единственной мечтой, наверное, было чтобы родители приехали домой. Они были за границей. Какие-то мечты, типа стать космонавтом, не было. Мечты начали появляться уже в более взрослом возрасте, когда мне лет 12-13 было. И то – они все связывались со спортом. Очень хотела поехать на Чемпионат мира.

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О воспитании бабушки

У моих бабушки и дедушки четверо детей. И между первым и четвертым ребенком большой разрыв. Моя мама является четвертым ребенком. Всегда у бабушки было много внуков, которые приезжали летом к ней и оставались на длительный срок. У нее хватало времени на всех. А насчет меня, внучки, которая находилась постоянно, и была как еще одна дочь, то проблем не было. Не было такого, чтобы я не чувствовала любви родителей или думала, что их нет. Трудностей с тем, что воспитывали бабушка и дедушка не было. Я не испытывала дискомфорта.

О поддержке семьи

Конечно были люди, которые говорили "Зачем оно тебе надо". Даже когда уже 18 лет было, то так реагировали. Но родители очень сильно поддерживали. Мама говорила, что я должна понимать, как это будет трудно, но никогда не говорила "не иди, тебе того не надо". Как мама, оберегала. Папе нравилось, что я занимаюсь спортом, и он очень хотел, чтобы продолжала.

На меня никогда семья не давила насчет женитьбы или детей. Хотя я, в принципе, и не так поздно вышла замуж, если смотреть на современное общество. Моего мужа любят все мои родные. Что касается детей, то все должно идти своим путем. Конечно, что родители хотят внуков и постоянно говорят "поскорее бы уже", но не давят на меня. Терпеливо ждут, когда мы на это осмелимся.

О первой серьезной награде

Это когда выиграла Юношеский олимпийский фестиваль, который проходил в Турции. Это была мотивационная медаль, которая двигала меня на то время.

О работе

Занималась только спортивной карьерой. Спорт, фактически, полноценная работа. Это та работа, которой зарабатываю на жизнь. Но важно, что люблю это делать. Прихожу с удовольствием и хочу реализовать себя и свои возможности, чтобы понимать, что смогла чего-то достичь и прожила не зря. Я окончила университет и получила диплом бакалавра по специальности реабилитация, а магистратуру – физическое воспитание. Дипломная была по прыжкам в длину. Писала и рассказывала о том, что делаю и люблю.

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О личном бренде

Не думаю, что являюсья брендом легкой атлетики или украинского спорта. Просто я та, что есть, делаю, что люблю и ничего больше.

У меня есть менеджер, с которым работаю. С этим человеком работаем с недавних пор, потому что сменила менеджера. С предыдущим мы не сошлись в понимании работы. Очень рада, что есть новый менеджер, с ним очень комфортно, удобно и не было никаких недоразумений. Очень довольна его работой и профессиональным подходом. Он договаривается за старты с организаторами, за контракты, все мелочи связанные с выступлениями.

О помощи природной красоты

В легкой атлетике очень важно, как ты выглядишь внешне. Все люди любят глазами, и внешняя картинка играет большую роль. Не скажу, что красота невероятно помогает, но она сыграла свою роль для моей узнаваемости в Украине и мире.

О влиянии спорта на характер

Спорт кардинально меняет человека. Спорт формирует его характер, он воспитывает, заставляет быть сильнее. Не только физически, но и психологически. Это тот вид деятельности, где нужен постоянный рост, и физического не достаточно. Спорт воспитал меня и сделал той личностью, какой я являюсь.

О свадьбе

Была достаточно большая свадьба. В оформлении участвовали дизайнеры, все было красиво. В основном, планировала все я, потому что муж был на собрании. Он еще меньше в стране, чем я. Но со всем справилась. Нам удалось найти хороших и профессиональных людей, которые все классно сделали, и я могла параллельно готовиться к соревнованиям.

О нацеленности на медаль Чемпионата мира

Ставила цель, что хочу медаль. Очень-очень хотелось. Ехала с мыслью: "хотя бы не с пустыми руками возвращаться, хотя бы что-то завоевать". Ставилась цель, что нужна медаль, не важно какая. Я ничего не читала, не заходила в соцсети, абсолютно абстрагировалась от всех процессов, никуда не ходила гулять. Просто отдыхала, смотрела фильмы, читала книгу и настраивалась на старт. Не загоняла себя в психологические рамки.

Про жертву ради спорта

Единственное чем жертвую ради своей карьеры – это нервами. Много теряется эмоциональных сил когда что-то не так, что-то беспокоит, когда травмы, и ты выдохнешься. Это единственная жертва ради спорта.

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О мотивации

Просто желание реализовать себя, эмоции, которые испытываешь после соревнования и выхода на пьедестал. Эмоции, которые появляются после получения желаемого, очень трудно описать словами. Они настолько ценны. В другой сфере ты не можешь их почувствовать. Ты вышел, почувствовал, и снова работаешь полгода, чтобы их пережить.

Самое болезненное поражение

Первое поражение на Юношеском чемпионате мира, когда я ехала лидером сезона, а вернулась только с пятым местом. Тогда это поражение сломало не на шутку. Но всегда был рядом тренер, который поддерживал и пытался донести, что это только начало, что еще много впереди и надо двигаться дальше, а это только полезный опыт.

О тренере Вадиме Крушинском

Постоянно с ним работаю и никогда не меняла наставника. Я попала к нему, как пришла в секцию. Он был того возраста, что я сейчас. Был молодым тренером, который пришел на отделении и только набирал группы. Сразу заметил меня и забрал. Как начали 13 лет назад работать, так и до сих пор вместе. Все счастливые и плохие моменты прошли вместе.

Тренер для меня является вторым отцом. Я к нему попала в 11 лет. Проводила с ним много времени на тренировках, и он повлиял на мое воспитание. Он следил за мной на собрании, наставлял, подсказывал. Именно благодаря его помощи я формировалась и как личность.

О работе тренера

Прыжки в длину – это очень технический вид, который нуждается в уходе и анализе. Очень важно, когда тренер присутствует на соревнованиях. Есть очень много маленьких нюансов, которые можно увидеть сбоку. От отношения ноги к держания плеч. Даже высококлассные спортсмены многое могут чувствовать сами и проанализировать, что не так сделали, но только тренер со стороны может увидеть гораздо больше и быстро оценить и дать рекомендации.

О необходимости психолога в команде

Очень жаль, что в нашей сборной нет такого человека, как психолог, который бы работал со спортсменами и помогал справляться с различными трудностями. Психолог – это очень важный человек.

Психология в секторе играет очень большую роль. Люди, которые вышли в финал, готовы физически одинаково. Призы разыгрываются за счет психологической устойчивости спортсмена, как он готов противостоять мандражу и давлению.

К сожалению, ни с каким психологом не работаю, но неоднократно об этом думала. Всегда не хватает времени, чтобы профессионально подойти к этому и начать работать. На данном этапе моими психологами являются мои родные и муж. Человек очень хорошо меня понимает, мотивирует, находит нужные слова для поддержки в нужный момент. Также мой тренер помогает не сломаться и становиться сильнее.

О травмах

Хронических травм нет. Есть проблемки, которые надо подлечивать. Всегда восстанавливаю спину, слежу за коленями, потому что у нас они несут наибольшую нагрузку. Есть проблемы с ахиллом. Связано с тем, что тренировалась в обуви, которая мне не подходит. После смены обуви проблема не возвращалась.

Об условиях тренировок

Я тренируюсь в Хмельницке. За последние годы улучшились условия тренировки. У нас построили полноценный стадион с отличным покрытием. Сейчас реконструируют манеж, в котором будет сектор. Надеюсь, что скоро смогу тренироваться зимой дома и не ехать в другие страны и города. В Киеве добиралась на тренировку на метро, а это для профессионального спортсмена тяжело и хлопотно.

За два года в Украине появилось много спортивных объектов. В Луцке сделали хороший стадион (здесь и далее имеется в виду дорожки и сектор для прыжков – прим. авт.), который принимал Чемпионат Украины. Это шаг в перед. Появился стадион в Ужгороде. Мы не быстро двигаемся, но двигаемся. Спортивные сооружения появляются, но хочется, чтобы еще больше было для зимних занятий спортом, потому что их не хватает.

О финансовой поддержке

Зарплата в министерстве зависит от твоих достижений. Благодаря тому, что в прошлом году мы имели медаль, то в этом году не были ограничены в финансировании. Все обеспечивалось, все поддерживалось. Я не испытала проблем с обеспечением. Знаю, что должны были поднять призовые от государства, но еще не знаю, какую сумму получу за серебро ЧМ.

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О расходах

Приходилось вкладывать свои средства. По суммам не скажу, потому что не помню. Но все, что зарабатывала, сразу вкладывала в себя. Надо было тратить на спортивное питание, витамины. Если не имеешь больших достижений, то и зарабатываешь не много.

О результатах сборной

В этом году очень хорошо выступила сборная. Было много людей, которые за маленький шаг от медали остановились. Это спорт, и кому-то не хватило фарта, кому-то психологической уверенности или лучшей физической подготовки. Но все равно мы классно выступили, есть много классных мест. Левченко стала четвертой, Солодуха – 5, в метании есть два пятых места. В этом году было достойное выступление сборной.

Об любопытстве прыжков в длину

Это борьба, это интрига. Легкая атлетика В общем очень красивая. Ее интересно смотреть, видеть как люди выполняют сложные упражнения, как бьют рекорды, это много эмоций. Я сама смотрю с удовольствием трансляции. Это так классно, когда люди бьются за доли секунды, чтобы завоевать награду и получить результат за свою работу. У нас еще и результаты могут измениться после прыжка последней спортсменки.

Читайте вскоре продолжение интервью с Мариной Бех-Романчук - о питании, суевериях, хобби, мечтах и целях.