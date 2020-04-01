Марина Бех-Романчук поделилась романтическим фото с мужем

Звездная пара украинских спортсменов легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука продолжают приятно удивлять болельщиков новыми красивыми фотографиями вместе. Спортсменка трогательно подписала фото.

Пока все соревнования перенесены из-за пандемии коронавируса, у пары есть свободное время побыть вместе. Как отмечала Марина в одном из интервью, они видятся примерно 40 процентов времени за весь год.

Стоит увидеть Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото

Украинские спортсмены сейчас часто выкладывают совместные тренировки и добавляют, что спортивная семья – это всегда весело. Фанаты неоднократно делали паре комплименты и считают их одной из самых красивых спортивных семей.

Новой романтической фотографией в этот раз поделилась Бех-Романчук в своем инстаграме.

Спасибо, что ты всегда рядом со мной,

– написала легкоатлетка.

На фотографии можно увидеть, что оба спортсмена находятся в прекрасной форме.

Добавим, что Марина и Михаил готовились к выступлениям на Олимпиаде-2020, которая должна происходить в Токио, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021.

Достижения Марины Бех-Романчук

Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".

По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в ​​истории легкой атлетики, которым удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.

Достижения Михаила Романчука

Получил золото на Универсиаде-2017 (400 м вольным стилем), а также две серебряные награды (800 и 1500 метров).

Чемпион Европы среди юниоров в 2014 году (800 м). Серебряный и бронзовый призер 2014 года в Дордрехте (400 и 1500 метров).

Чемпион юношеских Олимпийских игр-2014 на дистанции 400 метров, а также серебряный призер на дистанции 800 метров.

Чемпион Европы на короткой воде в 2017 году (1500 метров).

Дважды становился чемпионом Европы в Глазго (2018) на дистанции 400 и 800 метров, там же получил и серебро соревнований (1500 метров). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в Лондоне в 2016 году (800 и 1500 метров).

Чемпион мира на короткой воде (1500 метров).

Дважды получал серебро чемпионата мира в 2017 и 2019 годах (1500 метров).

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