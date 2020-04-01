24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Марина Бех-Романчук поделилась романтическим фото с мужем

- Читати новину українською
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / instagram.com/marynabekh

Звездная пара украинских спортсменов легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука продолжают приятно удивлять болельщиков новыми красивыми фотографиями вместе. Спортсменка трогательно подписала фото.

Пока все соревнования перенесены из-за пандемии коронавируса, у пары есть свободное время побыть вместе. Как отмечала Марина в одном из интервью, они видятся примерно 40 процентов времени за весь год.

Стоит увидеть Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото

Украинские спортсмены сейчас часто выкладывают совместные тренировки и добавляют, что спортивная семья – это всегда весело. Фанаты неоднократно делали паре комплименты и считают их одной из самых красивых спортивных семей.

Новой романтической фотографией в этот раз поделилась Бех-Романчук в своем инстаграме.

Спасибо, что ты всегда рядом со мной,
– написала легкоатлетка.

На фотографии можно увидеть, что оба спортсмена находятся в прекрасной форме.

Добавим, что Марина и Михаил готовились к выступлениям на Олимпиаде-2020, которая должна происходить в Токио, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021.

Достижения Марины Бех-Романчук

  • Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
  • В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
  • По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
  • Украинка стала лишь второй спортсменкой в ​​истории легкой атлетики, которым удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.

Достижения Михаила Романчука

  • Получил золото на Универсиаде-2017 (400 м вольным стилем), а также две серебряные награды (800 и 1500 метров).
  • Чемпион Европы среди юниоров в 2014 году (800 м). Серебряный и бронзовый призер 2014 года в Дордрехте (400 и 1500 метров).
  • Чемпион юношеских Олимпийских игр-2014 на дистанции 400 метров, а также серебряный призер на дистанции 800 метров.
  • Чемпион Европы на короткой воде в 2017 году (1500 метров).
  • Дважды становился чемпионом Европы в Глазго (2018) на дистанции 400 и 800 метров, там же получил и серебро соревнований (1500 метров). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в Лондоне в 2016 году (800 и 1500 метров).
  • Чемпион мира на короткой воде (1500 метров).
  • Дважды получал серебро чемпионата мира в 2017 и 2019 годах (1500 метров).

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Плавание легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:21 "Пациенты умирали передо мной": экс-боец UFC шокировал подробностями о коронавирусе в США
Інші види спорту 1047
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 158826
сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 238394
сегодня , 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 2546
сегодня , 11:57 "Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал
Бокс 2130
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 39630
сегодня , 07:20 Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 марта
Інші види спорту 771
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 134463
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 Месси составил список 15 лучших молодых игроков: имена будущих звезд футбола
Ігор Саджениця
сегодня 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 09:50 Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина
Софія Кулай
31 марта 21:47 Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук