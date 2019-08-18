Марина Бех-Романчук вышла в финал Бриллиантовой лиги и завершила квалификацию на первом месте

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук без проблем пробилась в финал Бриллиантовой лиги. Она заняла первое место в общем зачете квалификации, где опередила немку Малайку Михамбо аж на пять баллов.

Хотя закончила отборочные соревнования Марина Бех-Романчук не на пьедестале почета.

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Так, на заключительном этапе в Бирмингеме украинка прыгнула в длину на шесть метров 67 сантиметров, что позволило ей разместиться на 5 месте. Финал же Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину состоится в Париже 28 августа.

А вот Ольга Ляхова на последнем этапе потеряла проходное место в решающие соревнования. На дистанции 800 метров украинка финишировала девятой и в финал Бриллиантовой лиги пропустила представительницу Ямайки Натойю Гоул, которая пришла на финиш шестой.

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Отметим, что Марина Бех-Романчук в мае завоевала серебряную медаль на первом этапе Бриллиантовой лиги в катарской Дохе. В марте спортсменка заняла третье место на чемпионате Европы в помещении. В июне прыгунья завоевала бронзу на Европейских играх в Минске. В начале июля Бех-Романчук завоевала золото на летней Универсиаде в Неаполе. При этом украинка уже пробилась в финальный этап Бриллиантовой лиги.

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