В тренерском кресле "Мариуполя" могут произойти изменения. Остап Маркевич может устроиться в клубе УПЛ.

Украинский специалист Остап Маркевич может возглавить приазовцев, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера "Мариуполя".

Сейчас приазовцев тренирует Александр Бабич, который работает в клубе еще с 2017 года.

Добавим, что "Мариуполь" располагается на восьмой строчке таблицы, в их активе 27 пунктов.

Тренерская карьера Остапа Маркевича