"Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь" и стала финалистом Кубка Украины: видео

24 июня "Мариуполь" сыграл с "Ворсклой" во втором матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Тяжелую победу одержали гости из Полтавы.

Мариуполь – Ворскла 1:1 (пен. 3:3)

Гол: Горбунов, 37 – Кане, 80 (пен.)

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В первом тайме активнее были полтавчане и создали множество острых моментов у ворот Евгения Гальчука. Сначала Кане пульнул из-за пределов штрафной, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Позже Чеснаков выше ворот пробил на добивании неуверенного сейва от Гальчука при штрафном от Кане от правого угла владений "Мариуполя".

Но забить удалось азовцам. На 37-й минуте Горбунов сместился с левого фланга в центре, и мяч с небольшим рикошетом от Чурко, который избежал офсайда, залетел в ворота "Ворсклы" – 1:0.

Видео гола Горбунова

После перерыва Кане сделал навес на Ребенка, и тот головой с угла вратарской несильно пробил в руки голкиперу.

Восстановить паритет в матче полтавчане смогли аж на 80-й минуте. Тищенко положил на газон Степанюка во время рывка форварда по правому флангу и заработал пенальти в собственные ворота.

Все тот же Кане с 11-тиметровой отметки не оставил шансов голкиперу – 1:1. Больше до конца основного времени голов забито не было.

Видео гола Кане

В дополнительное время команды отличиться тоже не смогли. Отдельно стоит отметить момент "Мариуполя" на 94-й минуте – Фомин от левого угла штрафной пробил чуть выше перекладины.

В итоге, командам пришлось бить пенальти. У "Ворсклы" под серию пенальти произошла замена: вместо Резника на поле вышел 16-летний Исаенко. И это сработало. Юный талант парировал 3 пенальти и вывел свою команду в финал Кубка Украины. Решающий 11-метровый у "Мариуполя" не смог реализовать Виктор Корниенко.