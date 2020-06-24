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Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
сегодня , 14:45 Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
Юрій Семенюк
Умер Юрий Дячук-Ставицкий: что известно о заслуженном тренере Украины
сегодня , 14:19 Умер Юрий Дячук-Ставицкий: что известно о заслуженном тренере Украины
Софія Кулай
"Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь" и стала финалистом Кубка Украины: видео
22:26, сегодня "Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь" и стала финалистом Кубка Украины: видео
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
19:23, сегодня Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
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Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
17:16, сегодня Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
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