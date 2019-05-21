Мариуполь – Александрия: прогноз букмекеров на бой за Лигу Европы в чемпионате Украины

В матче тридцатого тура Украинской премьер-лиги "Мариуполь" примет "Александрию". Азовцы хотят зарезервировать за собой место в Лиге Европы, а команда Владимира Шарана в шаге от бронзы.

Специалисты фаворитом поединка считают хозяев.

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• 2,32 – коэффициент на победу моряков

* 3,2 – коэффициент на победу гостей

• 3,18 – коэффициент на ничью



"Мариуполь" – "Александрия"

Дуэль двух команд, которые скорее всего будут представлять Украину в Лиге Европы, начнется 22 мая в 17:00.

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