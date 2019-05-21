Мариуполь – Александрия: прогноз букмекеров на бой за Лигу Европы в чемпионате Украины
В матче тридцатого тура Украинской премьер-лиги "Мариуполь" примет "Александрию". Азовцы хотят зарезервировать за собой место в Лиге Европы, а команда Владимира Шарана в шаге от бронзы.
Специалисты фаворитом поединка считают хозяев.
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• 2,32 – коэффициент на победу моряков
* 3,2 – коэффициент на победу гостей
• 3,18 – коэффициент на ничью
"Мариуполь" – "Александрия"
Дуэль двух команд, которые скорее всего будут представлять Украину в Лиге Европы, начнется 22 мая в 17:00.
Источник: 24 канал
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