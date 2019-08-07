Мариуполь – нидерландский АЗ: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

ФК "Мариуполь" стартует в еврокубках. В матче третьего раунда Лиги Европы азовцы встретятся с четвертой командой чемпионата Нидерландов "Алкмар Занстрек".

Специалисты не ставят на украинскую команду.

Читайте также: Мариуполь – АЗ Алкмар: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

• Так, коэффициент на победу АЗ в первом матче – 1,93

• На триумф Мариуполя – 3,98

• Ценник ничьей – 3,54

Также нидерландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд.

• Коэффициент на их общий успех – 1,23

• Проход Мариуполя – 4,25



Голландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд

Удастся ли украинской команде удивить специалистов, узнаем уже в четверг, 8 августа. Матч Мариуполь – АЗ начнется в 20:00.

Прогноз Pari Match

Букмекерская контора Pari Match видит нидерландский АЗ явным фаворитом в этом матче. Коэффициент на победу "Мариуполя" в домашних стенах – 5,00. Победа же АЗ оценена в 1,73. На то, что в матче будет ничья – 3,65.

Читайте также: Украинский клуб потерял двоих лидеров накануне первого матча в Лиге Европы

Уже сейчас букмекеры оценили шансы команды выйти в следующий раунд квалификации. Шансы украинского клуба оценены крайне скромно. На то, что "Мариуполь" пройдет АЗ, коэффициент – 6,00. Проход голландцев в следующий раунд – коэффициент 1,13.

Прогноз Фаворит Спорт

Коэффициент на то, что хозяевам поля удастся одержать победу в один мяч – 5,50. Если же такого результата достигнет АЗ – 3,40. Хороший коэффициент на то, что "Мариуполь" выиграет оба тайма – 6,75.

Если АЗ победит мариупольцев, но при этом не пропустит в свои ворота, коэффициент 2,46. Коэффициент на то, что "Мариуполь" победит голландцев и оставит свои ворота неприкосновенными – 6,75.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" – АЗ состоится в четверг, 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Результат матча читайте на Спорт24.