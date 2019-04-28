Мариуполь – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в 26-м туре чемпионата Украины на выезде сыграет против "Мариуполя". Посмотреть поединок в Украине можно будет по телевидению и онлайн.

Домашние матчи "Мариуполя" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 13:55. Сама игра начнется в 14:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Мариуполь" – "Шахтер" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 89 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на 7 очков. "Мариуполь" – на пятом месте.

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