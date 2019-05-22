"Александрия" впервые завоевала бронзовые награды УПЛ благодаря ничьей с "Мариуполем": видео

"Александрия" в матче против "Мариуполя" досрочно оформила бронзовые награды чемпионата Украины. Подопечные Владимира Шарана сыграли вничью и стали недосягаемыми для соперников. Однако матч с "азовцами" оказался нервным.

Мариуполь – Александрия 1:1

Голы: Пихаленок, 29 (пен.) – Запорожан, 45 (пен.)

Удаление: Яворский, 44 (Мариуполь)

Незабитый пенальти: Зубков, 9 (Мариуполь)

Читайте также: "Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео

Уже на 8-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота "Александрии". Микицей нарушил правила против Фомина, который успел протолкнуть мяч. Пенальти решил исполнить Зубков. Футболист слабо пробил в угол и Панькив очень легко поймал мяч. Через две минуты в "Мариуполя" прошла классная атака правым флангом, но Мишнёв не замкнул кросс на дальней штанге.

После этого инициативу перехватила "Александрия". Первый момент у гостей возник на 15 минуте. Бухал опасно пробил головой после углового, но мяч полетел выше ворот. На 26 минуте Лучкевич опасно выстрелил из-за пределов штрафной и заставил Худжамова перевести мяч на угловой. После этого "Мариуполю" удалось провести хорошую позиционную атаку и забить гол. Панькив вышел из ворот на перехват навеса и мяч улетел в Пихаленка, который забил великолепный гол.

Пропущенный гол еще больше активизировал подопечных Владимира Шарана, которые побежали отыгрываться. На 38 минуте Банада попал в перекладину. Худжамов неудачно выбросил мяч и покинул ворота. Однако удару Банады немного не хватило точности. Сразу после этого "Мариуполь" мог забивать второй раз. Мишнев вышел один на один с Панькивым, но не сумел переиграть вратаря.

А на 44 минуте "Александрия" сравняла счет. Арбитр назначил пенальти за фол Яворского на Ситало. Яворский получил прямое удаление, а Запорожан реализовал удар с 11 метров – 1:1.

Мариуполь – Александрия – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Александрия" взялась реализовывать численное большинство, однако гости не отличались особой креативностью. Первый острый момент в "Александрии" был на 59 минуте. Банада пробил точно в нижний угол, но Худжамов парировал удар. На 65 минуте дальним ударом проверил внимание Худжамова Лучкевич. Голкипер отразил опасный выстрел.

На 70-й минуте сам для себя острый момент создал Пономарь. Футболист "Александрии" ворвался в штрафную хозяев и пробил в угол. Однако Худжамов был готов к удару и поймал мяч. На 79 минуте Пономарь пробивал из пределов штрафной азовцев, но ударил слишком высоко. Во втором тайме голов болельщики не дождались и игра завершилась ничьей 1: 1.

"Александрия" набрала 49 очков и стала недосягаемой в турнирной таблице для "Зари" и "Мариуполя". Это означает, что команда из одноименного города впервые в своей истории выиграла бронзовые награды чемпионата Украины.