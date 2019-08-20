"Мариуполь" арендовал очередного игрока у "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" отдал в аренду в "Мариуполь" очередного молодого воспитанника. На этот раз – нападающего Андрея Кулакова.

Нападающий "Шахтера" будет выступать за азовцев на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Андрей Кулаков стал уже шестым игроком, который перешел из "Шахтера" в "Мариуполь" на правах аренды. До этого в клуб перешли защитник Виктор Корниенко и четыре полузащитника Максим Чех, Алексей Кащук, Вячеслав Танковский и Дмитрий Топалов. Также "Мариуполь" подписал соглашение с Сергеем Чоботенко, который в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды.

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Относительно Андрея Кулакова, он родился 28-го апреля 1999 года. Воспитанник академии харьковского "Металлиста". В академию "Шахтера" Андрей перебрался в 2016-м году. В юношеском первенстве забил 19 голов. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата, забив 14 голов в 28-ми играх за "горняков". Выступал в юношеской лиге УЕФА и за различные сборные Украины.