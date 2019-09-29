"Десна" на выезде разгромила "Мариуполь" и закрепилась на втором месте

В воскресенье, 29 сентября, "Мариуполь" сыграл против черниговской "Десны". Гости победили с разгромным счетом и вышли на второе место в турнирной таблице.

Мариуполь – Десна 0:4

Голы: Хлёбас, 20, 67, Филиппов, 21, 81

Нападающий "Десны" Дмитрий Хлёбас в этом чемпионате в старте вышел лишь в первой игре, где "северяне" проиграли "Львову". После этого нападающий выпал из основы команды, лишь в предыдущем туре выйдя на 10 минут в матче против "Шахтера". В игре против "Мариуполя" на выезде он вышел в старте и оформил дубль. Первый гол он забил на 20-й минуте, удачно сыграв на добивании в штрафной площадке.

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А уже через минуту счет был 0:2 – голом отличился Филиппов. Здесь стоит отметить Картушова, который ассистировал в двух голевых атаках.

Эти же игроки оформили дубли во втором тайме. Сначала на 67-й минуте Хлёбас сделал счет разгромным – он удачно убежал от защитников и пробил Гальчука.

Четвертый гол забил Филиппов, а результативным пасом вновь отметился Картушов. На этот раз нападающий пробил головой в угол ворот.

Между этими голами у обеих команд было немало моментов, чтобы забить. Но в отличие от "Десны", игроки "Мариуполя" свои моменты не реализовали.

В итоге "Десна" снова на втором месте в турнирной таблице. Зато "Мариуполь" остался на восьмом месте.