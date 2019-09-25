Мариуполь – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

"Мариуполь" в рамках перенесенного четвертого тура чемпионата Украины примет киевское "Динамо". Посмотреть матч 25-го сентября можно онлайн и по телевидению.

Матчи "Мариуполя" в чемпионате транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Мариуполь" – "Динамо" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Мариуполь" – "Динамо" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В предыдущем туре УПЛ "Динамо" разгромило "Ворсклу". В свою очередь "Мариуполь" неожиданно отобрал очки у "Зари".

Результат матча "Мариуполь" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.