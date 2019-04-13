"Динамо" минимально обыграло "Мариуполь" на выезде: видео

"Мариуполь" в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги минимально уступил киевскому "Динамо" на домашнем поле.

Мариуполь – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 74

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Первый тайм между командами завершился лишь желтыми карточками. "Динамо" не очень хорошо начинало матч, но во второй половине тайма взяла игру под контроль и создало пару неплохих моментов.

Лучшие моменты первого тайма Мариуполь – Динамо

"Мариуполь" очень хорошо защищался в течение матча, но динамовцы не оставили табло сухим. На 74 минуте Виктор Цыганков замкнул на дальней штанге ударом ногой подачу от Виталия Миколенко, которая пролетела над защитниками "Мариуполя" – 1:0 в пользу "Динамо".

Гол Виктора Цыганкова в ворота "Мариуполя"

В целом, матч прошел под контролем киевлян, а "горожанам" не оставалось ничего, как защищать свои ворота. Хотя и "Мариуполь" имел несколько острых моментов.

В итоге, "Динамо" набрало 56 очков и уверенно идет за лидирующим "Шахтёром". "Мариуполь" рискует потерять 4 место (33 очка).

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