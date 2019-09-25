"Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видео

В среду, 25 сентября, состоялся перенесенный матч между "Мариуполем" и "Динамо", матч выдался достаточно напряженным и с многочисленными моментами у ворот обеих команд. А все в матче решил единственный гол уже в добавленное арбитром время.

Мариуполь – Динамо 0:1

Гол: Вербич, 90+1

Этот матч должны были сыграть еще в середине августа. Но игру перенесли на более поздний срок из-за участия обеих команд в еврокубках. Это уже в третий раз матч между "Мариуполем" и "Динамо" переносят.

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Команды начали матч не слишком активно, больше времени проводя в позиционных атаках. Результата это не давало. Зато уже после 15 минуты хозяева создали несколько моментов, когда могли забивать. Однако сначала Чурко после подачи от Вакулы пробивал головой метров с 10, но мимо ворот. Впоследствии Топалов выходил один на один на ворота, но Бойко успел сыграть на выходе, кулаками выбив мяч из под ног соперника. Пенальти в этом моменте не было.

Лишь после этого "Динамо" "проснулось". Активным был Цыганков, но Родригеш не дотянулся до мяча. Впоследствии нападающий выходил на ворота Худжамова, но голкипер спас. Он же спас "Мариуполь" после удара Вербича. В целом в первом тайме именно Худжамов претендовал на звание героя матча.

Второй тайм тоже начался с атаки "Динамо" и уверенной игры на линии ворот Худжамова. Учитывая, что атаки не приносили необходимой пользы, главный тренер "Динамо" Михайличенко на 60-й минуте прибег к двойной замене – вместо Родригеша и де Пени вышли Беседин и Шепелев.

"Динамо" продолжало давить на ворота соперника. И когда уже даже не спасал Худжамов, ему на помощь приходили партнеры. Так, Яворский выбил мяч уже с линии ворот после удара Цыганкова.

"Мариуполь" же мог забить, когда Корниенко пробивал со штрафного. Но мяч задел игроков, которые были в стенке, и вылетел на угловой. Ответ "Динамо" – пас на Вербича, которого никто не накрыл в штрафной площадке. Но словенец завозился с мячом и момент был упущен.

Всего "Динамо" за матч нанесло 20 ударов, 12 из которых были в створ ворот. И удар уже в добавленное арбитром время все же дал результат. После подачи Караваева с фланга головой пробил Вербич. Мяч от газона наконец залетел в ворота.

Видеообзор матча Мариуполь — Динамо

Именно этот единственный гол и решил все в матче. У "Мариуполя" еще была возможность сравнять счет. Но подача с углового ни к чему не привела.

"Динамо" побеждает и поднимается на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" остался на восьмом месте.