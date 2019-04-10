Мариуполь – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на матч 24 тура отправится на матч против "Мариуполя". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече. Игра состоится в субботу, 13 апреля.

Прогноз на матч "Мариуполь" – "Динамо" 13 апреля

"Динамо" в матче против "Мариуполя" не сможет рассчитывать сразу на пять игроков основы. Дисквалификации будут отбывать защитники Тамаш Кадар и Томаш Кендзера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко. Не сыграет в этом матче и Денис Гармаш, который был удален в предыдущем матче Кубка Украины против "Шахтера".

Смотрите видео, как "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины

Несмотря на это, именно "Динамо" является фаворитом противостояния. И имеет больше шансов победить. При этом забив два гола.

Прогноз "Фаворит спорт"

Их эксперты прогнозируют победу "Динамо" с коэффициентом 1,35. На то, что победит "Мариуполь" – 8,50. Ничья в этом матче – 5,25.

При этом букмекеры ожидают, что в матче будет много голов. Ставка "тотал матча больше 3,0" – 2,16. А "тотал матча меньше 2,5" – 2,17. На то, что "Динамо" забьет гол в этом матче (индивидуальный тотал Динамо больше 0,5) – ставка 1,05. Гол игроков "Мариуполя" менее ожидаемым (индивидуальный тотал Мариуполь больше 0,5) – до 1,79.

Прогноз PariMatch

Букмекеры этой конторы тоже прогнозируют победу "Динамо". Коэффициент киевлян – 1,38. Зато победа "Мариуполя" – 8,10. Ничья в матча оценена в 4,90.

Читайте также: Тайсон после матча поддержал Цыганкова, игрок "Динамо" сразу ему ответил

Относительно голов, то эксперты ожидают, что "Динамо" дважды сможет забить. "Индивидуальный тотал Динамо больше 1,5" – 1,52. На то, что "Мариуполь" не пропустит дважды от "Динамо" (индивидуальный тотал Динамо менее 1,5) – 2,44.

Прогноз 1xbet

В них высокий коэффициент на "Динамо" и наименьший – на "Мариуполь". На то, что хозяева смогут добыть три очка – 7,80. В то время как победа "Динамо" – 1,39. Ничья – 4,9.

Букмекеры тоже ожидают, что в матче может быть два или три гола. "Тотал матча больше 2,5" – 1,75. "Тотал матча меньше 2,5" – 1,95. При этом ставка на то, что обе команды забьют – 2,09.

Матч "Мариуполь" – "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля. Начало встречи в 14:00. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.