Мариуполь – Динамо прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Мариуполь" и "Динамо" 25-го сентября сыграют матч 4-го тура, который был перенесен. Букмекеры оценили, у которой команды больше шансов одержать победу в Мариуполе.

Мариуполь – Динамо прогноз

"Динамо" прервало серию неудач в чемпионате Украины, уничтожив "Ворсклу" со счетом 5:0. Эксперты и болельщики начинают говорить, что "бело-синие" выходят из кризиса. В матче с "Мариуполем" киевляне могут доказать, что их победа над полтавчанами и победа в Лиге Европы против "Мальме" не были случайными.

"Азовцы" на старте нового сезона "звезд с неба не хватают". Подопечные Александра Бабича вылетели из квалификации Лиги Европы, а на внутренней арене получили только 2 победы. Но несмотря на все "Мариуполь" неуступчивая команда, которая готова дать бой гостям из столицы.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге вицечемпион Украины является явным фаворитом игры. Эксперты "Фаворит Спорт" оценивают шансы "бело-синих" одержать победу в Мариуполе коэффициентом 1,26.

"Мариуполь" после повышения в классе еще ни разу не одолел "Динамо", если не брать во внимание техническую победу. На то, что "азовцы" смогут преодолеть киевлян в родных стенах специалисты предлагают коэффициент 11,50. Куда больше шансов у хозяев вырвать ничью – коэффициент 6.

Прогноз Pari Match

После так называемого "Мариуполь-гейта", когда "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь и получило техническое поражение, отношения между клубами натянуты. Нанести поражение друг другу – дело чести. Киевляне выиграли последние три выездных поединка против мариупольцев с различными счетами. Коэффициент на победу гостей и ТВ 2.5 – 1,98. Если же "бело-синие" выиграют и ТМ 2.5 – 3,25.

Победа "Мариуполя" хотя бы в одном тайме поединка оценена букмекерами коэффициентом 4,50. Также в Pari Match предлагают угадать, кто откроет счет в игре. Коэффициент на то, что это сделают хозяева – 4,10. Коэффициент на то, что "Мариуполь" забьет гол в ворота "Динамо" – 2,07.

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Прогноз 1xbet

Букмекеры компании 1xbet предлагают болельщикам угадать точный счет игры "Мариуполь" – "Динамо". Победа команды Алексея Михайличенко со счетом 2:0 оценена коэффициентом 5. Если "бело-синие" получат победу с результатом 2:1 – 8,5.

Минимальную победу "Мариуполя" 1:0 эксперты 1xbet оценили коэффициентом 26. Если "азовцы" победят со счетом 2:1 – 36. Результативная ничья 1:1 в матче – 11.

Поединок перенесенного четвертого тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" состоится в среду, 25 сентября. Начало игры, в 17:00. Обзор матча – читайте на сайте Спорт24.