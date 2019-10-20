"Мариуполь" вырвал победу в матче с "Днепр-1" благодаря невероятному голу Федорчука

В воскресенье, 20 октября, "Мариуполь" на своем поле принимал "Днепр-1". Все в матче решил единственный гол, который забил полузащитник хозяев Федорчук.

Мариуполь – Днепр-1

Гол: Федорчук, 81

В начале матча команды больше присматривались друг к другу. Поэтому моментов было не так много. Но стоит отметить неудачную игру вратаря "Днепр-1" Юрчука, из-за которого команда могла пропускать значительно больше. Сначала он неудачно сыграл на выходе, когда Чурко получил пас со своей половины поля. Голкипер пошел на перехват, но когда понял, что не успеет, начал пятиться. Удар соперника застал его в полуположении. Спасло гостей то, что Чурко не попал в створ ворот – мяч пролетел мимо дальнего угла.

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Второй раз Юрчук сыграл неудачно в собственной штрафной после паса Папы. Защитник отдал мяч своему голкиперу в борьбе с соперником. Вратарь хотел выбить, но тот срезался ему с ноги. Опасность удалось ликвидировать тому же Папе.

На это все "Днепр-1" ответил ударом головой Когута. Но мяч пролетел мимо рамки ворот.

Забивать "Мариуполь" мог еще в первом тайме. Горбунова сбили вблизи штрафной площадки. Он же и пошел выполнять стандарт. Но мяч после его удара попал в перекладину ворот.

Мариуполь – Днепр-1 видео моментов первого тайма

Несколько выровнять игру гостям удалось лишь во втором тайме. Началось все с момента Коркишко, но он не попал в створ ворот. Впоследствии "Мариуполь" выручит Гальчук, удачно сыграв на опережение.

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Единственный гол был забит незадолго до конца матча. Федорчук подхватил мяч вблизи штрафной соперников, обыгрался с партнером и пробил. В отличие от предыдущих ударов игроков "Мариуполя", на этот раз мяч полетел в створ.

Вскоре хозяева могли удвоить преимущество, когда головой пробивал Мишнев после навеса Горбунова. Но вратарь задел мяч, после этого тот попал в игрока "Мариуполя".

Спасти ничью для "Днепр-1" мог Багатов. Но Гальчук в рамке ворот действовал надежно.

"Мариуполь" побеждает и прерывает серию из пяти матчей без побед в чемпионате. Кроме того, эта победа позволила команде обойти "Днепр-1" в турнирной таблице. Однако обе команды и в дальнейшем во второй шестерке.