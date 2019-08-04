"Мариуполь" и "Заря" узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы
Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы. Чтобы сыграть в плей-офф обоим командами нужно преодолеть третий отборочный раунд.
8 и 15 августа украинские клубы проведут ответные матчи в рамках 3-го квалификационного раунда. "Заря" сыграет против ЦСКА, а "Мариуполь" померяется силами с АЗ Алкмар.
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Победитель пары "Мариуполь" – АЗ в последнем раунде квалификации ЛЕ встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов:
"Антверпен" – "Виктория" Пльзень
"Брондбю" – "Брага"
"Вадуц" – "Айнтрахт" Франкфурт
"Мальме" – "Зриньски"
"Партизан" – "Ени Малатьяспор"
К слову: "Мариуполь" стартует в Лиге Европы: что известно о сопернике "азовцев" – АЗ Алкмар
Победитель пары ЦСКА – "Заря" встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов:
"Спарта" – "Трабзонспор"
"Фейеноорд" – "Динамо" Тбилиси
АЕК – "Гент"
"Люцерн" – "Эспаньол"
Жеребьевка плей-офф состоится 5 августа в Ньоне (Швейцария). Начало – 14:30.
В прошлом сезоне Лиги Европы "Мариуполь" и "Заря" не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы. "Азовцы" в третьем квалификационном раунде проиграли французскому "Бордо". "Заря" в плей-офф оказалась слабее "Лейпцига".