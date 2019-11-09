"Карпаты" спасли ничью против "Мариуполя" благодаря пенальти на последней минуте: видео

В матче между "Мариуполем" и "Карпатами" в субботу, 9 ноября, львовская команда оформила камбэк. При этом "Карпаты" сделали это на третьей компенсированной минуте встречи благодаря пенальти. Матч закончился вничью 2:2.

Мариуполь – Карпаты 2:2

Голы: Чурко, 15 Мишнев, 55 – Назарин, 59, 90+3 (пен)

"Мариуполь" на правах хозяина активнее начал матч. Уже на 4-й минуте Вакула мог забивать, но обыграв соперников, пробить не сумел. Но такая активность принесла результат. Мишнев начал атаку, получил пас на фланг, воспользовался ошибкой защитников "Карпат", которые оставили Чурко самого. Именно на Вячеслава и последовал пас. Игроку с линии штрафной оставалось лишь не попасть в голкипера, что он и сделал.

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В общем в первом тайме было много борьбы – как итог сразу четыре желтые карточки у игроков "Карпат" за первые 45 минут матча. "Мариуполь" больше контролировал игру. "Карпаты" пытались на это хоть чем-то отвечать, но мало что получалось.

Во втором тайме продолжилась борьба. Поэтому голкиперу гостей Кудрику пришлось немало вступать в игру. И на 55-й минуте он пропустил во второй раз. Однако стоит отметить, что Мишнев, который забивал гол, в этой атаке находился в положении вне игры. Однако арбитр не засчитал офсайд, а вот гол – да.

"Карпаты" на это ответили почти сразу. После прострела с фланга Понде головой продлил полет мяча, и никем не прикрытый Назарин на дальней штанге сократил отставание в счете.

"Карпаты" могли сравнять счет после удара Деды. Молодой нападающий пробил уже чуть ли не по пустым воротам после подачи со штрафного, но игроки "Мариуполя" вынесли мяч почти с линии ворот.

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Однако именно Деда помог "Карпатам" сравнять счет. Яворский сбил нападающего в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Назарин и сравнял счет в матче. Это было уже на последней компенсированной минуте встречи. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

"Карпаты" не прерывают серию без побед. Однако набирают очки, которые им необходимы в борьбе за сохранение места в УПЛ. Зато "Мариуполь" теряет возможность закрепиться в топ-6. Команда и в дальнейшем на шестом месте, но отрыв от седьмого "Олимпика" лишь три очка. При этом "олимпийцы" еще свой матч не сыграли.

Мариуполь – Карпаты видеообзор матча