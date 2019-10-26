"Мариуполь" открыл второй круг чемпионата Украины, одолев "Колос": видео

В субботу, 26 октября, начался второй круг чемпионата Украины. "Мариуполь" принимал "Колос" и отомстил за поражение в первом туре.

Мариуполь – Колос 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Удаления: Максименко, 90 (Колос)

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Ровное начало

Первый хороший момент в игре получили хозяева поля. На 18 минуте "азовцы" воспользовались ошибкой Морозко. Мишнев вышел на ударную позицию и пробил. Но выстрел Дмитрия заблокировали два футболиста "Колоса".

"Колоски" ответили через 5 минут. Ореховский целил в дальний угол, нанеся обводящий удар. Павел попал в руку Федорчука – арбитр имел все основания назначить пенальти. Но Юрий Можаровский нарушения правил не увидел, разозлил гостей.

На 39 минуте подопечные Александра Бабича открыли счет в игре, хотя ситуацию на футбольном поле контролировали гости. Кирюханцев обокрал "Черноморца" на углу штрафной, пробежал несколько метров и пробил низом в дальний – 1:0.

"Колос" едва не отыгрался на последних минутах тайма. "Мариуполь" от пропущенного гола спас Гальчук. Сначала Милько пробил в одно касание с близкого расстояния, но попал прямо в голкипера. На добивании был Кизилатеш, но Гальчук был на высоте.

Тяжелая победа

После перерыва "земледельцы" продолжали давить, что позволило "азовцам" играть на контратаках. Одна из них едва не завершилась вторым голом. Чурко чудом не попал с линии вратарской после прострела с фланга.

На 78 минуте уже "Колос" имел хорошую возможность забить. Кожушко продрался через правый фланг и впадении отдал пас на Костишина. Денис, который является сыном главного тренера "Колоса", пытался перебросить вратаря, но неудачно. Через несколько минут Кирюханцев мог ставить точку в матче. Игорь отобрал мяч на половине поля гостей и нанес дальний удар. Волынец отразил коварный удар.

Что не сделал Кирюханцев – удалось Топалову. Дмитрий вышел на поле на 70 минуте и сумел отличиться голом. Вакула классным пасом нашел Топалова в штрафной, а тот с острого угла сумел пробить мимо Волынца – 2:0.

На 89 минуте Морозко пробил с дальней дистанции. Гальчук не собирался пропускать и легко забрал мяч в свои руки. В конце игры "Колос" остался в меньшинстве. Максименко, отбывший дисквалификацию после игры с "Динамо", был удален на 90-й минуте поединка. В компенсированное время Тищенко сумел замкнуть навес в штрафную "Колоса" и мяч вроде бы залетел в ворота. Но арбитр не засчитал взятие ворот.

Таким образом, "Мариуполь" отомстил "Колосу" за поражение в первом круге и поднялся в турнирной таблице. "Азовцы" потеснили с шестой позиции собственно "Колос".

Мариуполь– Колос: видеообзор первого тайма