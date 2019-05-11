"Мариуполь" нанес "Львову" шестое подряд поражение: видео

"Мариуполь" в рамках 28-го тура чемпионата Украины на своем поле победил ФК "Львов". Азовцам хватило двух голов, чтобы одержать победу.

Мариуполь – Львов 2:0

Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2

Незабитый пенальти: Фомин, 39 (Мариуполь)

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"Мариуполь" и "Львов" являются прямыми конкурентами за пятое место в чемпионате Украины, которое дает право в следующем сезоне играть в Лиге Европы. Конечно, если "Ингулец" не выиграет Кубок Украины. До матча "Львов" находился на шестом месте и проигрывал "Мариуполю" 6 очков. Для львовян победа в очном матче с азовцами была чрезвычайно важной, чтобы сократить отставание. "Мариуполь" же проигрывает "Заре", которая четвертая, два очка и также стремился победить.

В начале матча команды присматривались друг к другу и все самое интересное началось в середине матча. Первый момент на 20 минуте имел Фомин. Он пробил головой с нескольких метров, но Сарнавский парировал удар. Впоследствии свой момент имел Зубков, однако он попал в штангу. На 39 минуте хозяева имели стопроцентный шанс забить. Арбитр назначил пенальти в ворота "Львова". Висенте завалил соперника в штрафной после подачи с углового. Однако Фомин не сумел переиграть Сарнавского.

Первый момент у "Львова" произошел на 40 минуте. Пернамбуко неплохо пробил издали, однако Гальчук вытащил мяч из нижнего угла. Впоследствии свой шанс имел Педро, который в касание пробил мощно, но прямо в Гальчука.

Мариуполь – Львов – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва команды сбавили обороты и опасных моментов стало меньше. На поле шла равная борьба, в результате чего увеличилось количество фолов и желтых карточек.

В середине тайма "Мариуполю" удалось провести хорошую контратаку, которую завершил Пихаленок. Азовцы перехватили мяч в центре поля, когда "Львов" пытался перейти в атаку. Игнатенко протащил мяч к штрафной и выкатил на Пихальонка. Александр легко переиграл Сарнавского, пробив в правый от себя угол – 1:0.

В компенсированное время "Мариуполь" вдруг поймал гостей на контратаке, которую точным ударом завершил Зубков. До завершения матча гости ни разу не побеспокоили Гальчука и не смогли забить в третьем матче подряд.

После того, как команды УПЛ разделили на две шестерки, "Львов" не выиграл ни одного поединка. "Горожане" находятся на шестом месте и практически потеряли шансы подняться на высшие места, которые дают шансы играть в квалификации Лиги Европы. "Мариуполь" же обогнал "Зарю", которая свой матч вскоре сыграет против "Динамо".

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