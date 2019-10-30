"Мариуполь" обыграл "Олимпик" в Кубке Украины благодаря голу в компенсированное время: видео

В матче 1/8 финала Кубка Украины произошло так называемое дерби Донецкой области – "Мариуполь" принимал "Олимпик". Все в матче решил гол в компенсированное арбитром время

Мариуполь – Олимпик 1:0

Гол: Чурко, 90+4

Команды провели матч на встречных курсах. Моменты возникали у ворот обеих команд уже после стартового свистка. Еще в начале матча Гальчук и Пеньков неоднократно были вынуждены вступать в игру. Им удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Команды же играли в атакующий футбол, не задерживая мяч в центре поля надолго.

Читайте также: "Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украины

Во втором тайме опасный момент возник e Дава. Однако защитник не дотянулся до мяча в метре от линии ворот. В ответ Чарльз попал в штангу.

Казалось, что команды так и не выявят победителя в основное время. Однако на третьей компенсированной минуте хозяева получили право на штрафной в близости к воротам соперников. Возле мяча было сразу трое игроков, но пробил Чурко. Он перебросил стенку и отправил мяч под самую штангу. Пеньков в прыжке до мяча дотянулся, но отбить его как следует не сумел, поэтому тот залетел за линию ворот. Почти сразу после этого прозвучал финальный свисток.

"Мариуполь" побеждает и выходит в четвертьфинал Кубка Украины. Имя своего соперника "азовцы" узнают позже.

Мариуполь – Олимпик видеообзор матча