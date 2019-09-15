Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео

"Мариуполь" и "Олимпик" своим матчем открыли воскресную программу 7-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды расписали яркую ничью.

Мариуполь – Олимпик 1:1

Голы: Кирю ханцев, 42 – Имери, 58

Незабитый пенальти: Политыло, 62 (Олимпик)

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В первом тайме на футбольном поле в основном велась борьба. Первую хорошую возможность отличиться аж на 34 минуте получили "азовцы". Топалов классно ворвался в штрафную дончан и пробил по воротам, но не попал в цель.

Под занавес первого тайма "Мариуполь" открыл счет. Кирюханцев прошел по правому флангу, сыграл в стеночку с Чурко, и пробил левой ногой в дальний угол ворот – 1:0.

Видео гола Кирюханцева

После перерыва подопечные Висенте Гомеса заметно прибавили и "Мариуполь" вынужден был защищаться. "Первый звонок" для "азовцев" раздался на 55 минуте. После навеса в штрафную Диейе опередил вратаря, но пробил мимо. Через четыре минуты "Олимпик" сравнял счет.

После навеса с фланга Матар в касание сбросил на Имери, который нанес удар точно угол. Помог игроку дончан рикошет от защитника, после которого мяч оказался в воротах Рустама Худжамова.

Еще через три минуты "Олимпик" заработал пенальти, затем получил прекрасную возможность выйти вперед. Но Худжамов продемонстрировал чудеса реакции. Рустам отразил удар Политыло.

Команда Висенте Гомеса полностью владела инициативой во втором тайме, а подопечные Александра Бабича много ошибались. В частности, на 70 минуте "обрезка" хозяев позволила пробить Матар. После этого мяч отскочил к Пасичу, который остро выстрелил в угол, но Худжамов спас партнеров.

На 78 минуте вратарь "Мариуполя" в очередной раз стал спасителем. Рустам отразил крайне опасный удар Пасича со штрафного. Еще один стопроцентный шанс "олимпийцы" имели на 84 минуте. Евгений Пасич вышел один на один с Худжамовым и хотел пробить тому между ног, но Рустам совершил очередной сейв.

В конце концов, ни одна из команд не смогла вырвать победу и клубы разошлись миром.