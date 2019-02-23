Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео

Чемпионат Украины возобновился матчем "Мариуполь" – "Олимпик", который состоялся на юго-востоке Украины. В 19 туре "Мариуполю" удалось переиграть своего соперника.

Мариуполь – Олимпик 2:1

Голы: Пихаленок, 45 + 4 (Пэн.), Борячук, 48 (пен.) – Пасич, 28

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На старте матча инициативой владели именно гости. В частности, на 11 минуте Евгений Пасич пробил из-за пределов штрафной, но Рустам Худжамов вытащил мяч, летевший под перекладину. Подопечные Вячеслава Шевчука продолжали давить, в то время как "азовцы" не могли найти своей игры.

На 28 минуте "Олимпик" воплотил свое преимущество. Гол на свой счет записал Геннадий Пасич. Его брат Евгений мощно пробил по воротам, но Худжамов справился с ударом. Однако мяч попал в Демири, после чего отскочил к Геннадию, который и открыл счет в игре.

Видео гола Геннадия Пасича

Казалось, что гостям удастся уйти на перерыв в статусе лидера, однако совсем другие планы были у Александра Пихаленка. Полузащитник хозяев поля реализовал пенальти в компенсированное арбитром время и сравнял счет 1:1.

Видео гола Пихаленка

Похоже, что пропущенный гол сильно расстроил подопечных Шевчука. После перерыва команда Александра Бабича сумела выйти вперед. "Азовцы" снова заработали пенальти, однако на этот раз к отметке подошел Борячук. Андрей пробил не хуже, чем Пихаленок и вывел свою команду вперед – 2:1.

Видео гола Борячука

После второго пропущенного гола "Олимпик" не сник, а наоборот увеличил давление на "Мариуполь". Однако у гостей заметно не клеилось в атаке. Если в первом тайме дончане нанесли четыре удара по воротам Худжамова, то во втором только два.

Под занавес матча "Олимпик" имел действительно прекрасную возможность. Тейшейра "разрезал" оборону "Мариуполя" передачей на Геннадия Пасича, который прострелил на Матара Диэйе. Однако нападающий чудом не замкнул передачу.

Матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу "Мариуполя". Благодаря этому результату "азовцы" будут делить 6 строчку с "Десной", которая свой матч сыграет в воскресенье. На 9 строчке остался "Олимпик", однако уже завтра дончан могут опередить "Карпаты".

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