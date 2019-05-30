"Мариуполь" победил "Зарю" в борьбе за четвертое место, забив гол в пустые ворота: видео

Луганская "Заря" и "Мариуполь" в последнем туре УПЛ в четверг, 30 мая, разыгрывали четвертое место в чемпионате. Он давал возможность позже стартовать в квалификации Лиги Европы. Лучшие шансы на это место были у "Зари", но она проиграла этот матч.

Мариуполь – Заря 3:1

Голы: Зубков, 66, Вакула, 67, Борячук, 90+5 – Пихаленок, 12 (авт)

"Мариуполю" надо было только побеждать, "Зарю" устраивала и ничья. Но именно луганская команда вышла вперед в начале матча. Обменявшись рядом острых моментов, гол в ворота "Мариуполя" забил защитник азовской команды. После прострела Лунева, Пихаленок срезал мяч в собственные ворота. Хотя вратарь Гальчук выходил на перехват.

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Команды активно продолжили пробивать по воротам друг друга. К концу тайма "Мариуполь" нанес четыре удара (два – в створ). "Заря" на это ответила десятью ударами, шесть из которых полетели в створ ворот.

"Мариуполь" на второй тайм вышел нацеленным на борьбу. Главный тренер команды сразу провел замену, выпустив на поле Вакулу. И это сработало. Азовцы прибрали мяч к своим ногам. На что гости отвечали острыми контратаками.

Все в матче кардинально изменилось за две минуты. На 66-й минуте Зубков забил после паса Вакулы. При этом сделал это красиво – с разворота в падении. А через минуту Вакула забил после паса Зубкова. Полузащитник пробил обводящим ударом под руку голкиперу Шевченко.

Теперь уже "Зари" надо было забивать. Но игроки луганского клуба никак не могли нанести прицельный удар. Также на помощь "Мариуполю" приходила рамка ворот – Будковский попал в перекладину, а Арвеладзе – в штангу.

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Когда уже шло добавленное арбитром время, "Заря" пошла на штурм ворот. Но "Мариуполь" не только сумел отбиться, но и вышел в быструю атаку. Шевченко вышел из ворот на перехват, но Борячук без проблем обыграл его. И отправил мяч в пустые ворота почти с центра поля.

"Мариуполь" побеждает и поднимается на четвертое место. Команда стартует в квалификации Лиги Европы с третьего квалификационного раунда. "Зари" придется начинать свой еврокубковый путь со второго квалификационного раунда.