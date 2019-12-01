"Мариуполь" сенсационно сыграл вничью с "Шахтером": видео

В матче между "Мариуполем" и донецким "Шахтером" в воскресенье, 1 декабря, был зафиксирован несколько сенсационный результат. "Мариуполь" сумел сыграть вничью против лидера чемпионата.

Мариуполь – Шахтер 1:1

Голы: Путря, 49 – Тайсон, 15 (пен)

"Шахтер" в этом сезоне лишь один раз потерял очки. Это произошло в матче против "Александрии", когда команды сыграли вничью. Ничья – это лучший показатель в "Мариуполя" в матчах против "Шахтера". Азовцы не выиграли ни одного матча против соперников.

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На этот матч "Мариуполь" вышел резервным составом. Все потому, что арендованные у "Шахтера" игроки не могли сыграть в этой игре. "Шахтер" тоже не сыграл основой. Но из-за травм. Поэтому впереди сыграл Сикан (вместо него впоследствии выйдет Борячук).

Несмотря на явный статус фаворита, "Шахтер" чуть первым не пропустил. Пятов был вынужден играть за пределами штрафной головой, сыграв на опережение. Впереди оказался Полегенько, который мог забивать.

Однако именно Полегенько и "привез" гол своей команде. Коноплянка получил пас в штрафную от Степаненко и одним прикосновением пробросил мяч мимо Полегенько. Игрок "Мариуполя" зацепил соперника, и арбитр тут же назначил пенальти. Его и реализовал Тайсон, пробив в угол ворот.

Видео гола Тайсона

Но на этом проблемы для "Мариуполя" не закончились. Фомин, который и так много матчей пропустил из-за травмы, получил травму и в игре с "Шахтером". В одном из эпизодов он столкнулся с Хочолавою и не сумел продолжить игру. Его заменил молодой Выскренбенцев.

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Несмотря на пропущенный гол, "Мариуполь" не собирался сдаваться. Однако пройти защитные редуты соперника удавалось не всегда. "Шахтер" контролировал игру. Поэтому шанс у хозяев был со стандарта. Со штрафного пробивал Горбунов, и Пятов отразил бы этот удар, но мяч попал в штангу.

Забил гол "Мариуполь" уже во втором тайме. Все после ошибки защиты "Шахтера", Болбат выбивал мяч головой, но тот у него срезался и полетел в сторону своих ворот, после чего попал в перекладину. Путря первым оказался на добивании и отправил мяч за линию ворот.

После этого "Шахтер" бросился забивать. Давление на ворота азовцев усиливалось. Забивать мог Коноплянка, но Евгений пробил слишком просто в быстрой атаке команды.

На замену вышел Соломон, у который был момент, но попал в Сикана. Впоследствии сам Сикан мог забивать, но не попал в створ ворот после подачи с углового.

"Мариуполь" же игру провел на контратаках. Моменты возникали, но реализовать их команда не сумела. Хотя на 86-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Шахтера". Но Путря, который забил, находился в офсайде.

"Шахтер" теряет очки, но остается на первом месте. Отрыв от "Динамо" слишком велик. Зато "Мариуполь" благодаря набранному очку теперь остается среди претендентов на топ-6.