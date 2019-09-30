"Мариуполь" совершит невероятное путешествие по Украине за одну неделю

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"Мариуполь" за шесть дней преодолеет 2600 километров
"Мариуполь" за шесть дней преодолеет 2600 километров / ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" 2 октября сыграет матч Кубка Украины. А уже 5 октября – матч чемпионата Украины. Обе игры азовцы проведут на выезде в разных уголках Украины.

Так, кубковый матч "Мариуполь" проведет во Львове против "Руха". Чтобы добраться на игру, команда уже в понедельник, 30 сентября, выехала из Мариуполя в Запорожье автобусом. Оттуда уже на поезде они отправятся во Львов, куда прибудут 1 октября.

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После матча во Львове "Мариуполь" отправится в Полтаву на поезде. Здесь в субботу, 5 октября, у команды запланирован матч против "Ворсклы". После матча на клубном автобусе команда отправится в родные пенаты. Домой азовцы прибудут в воскресенье утром, 6 октября.

Таким образом, очередная игровая "командировка" команды продлится 6 дней. За это время азовцы сыграют два матча и преодолеют примерно 2600 километров.

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Теги: Спорт Футбол ФК Мариуполь
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