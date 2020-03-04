"Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и увеличил шансы попасть в топ-6: видео

"Мариуполь" разгромил полтавскую "Ворскла" в 21 туре чемпионата Украины по футболу. "Азовцы" забили гостям три мяча, на которые у полтавчан не нашлось ответа.

Мариуполь – Ворскла 3:0

Голы: Мишнев, 32 (пен), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Удаление: Муравский, 90+4 (Мариуполь)

Оба клуба отнюдь не лишены мотивации в конце второго круга чемпионата Украины. "Ворскла" после провала в первой части сезона ведет отчаянную борьбу за выживание.

Зато "Мариуполь" борется за попадание в топ-6, чтобы весной попробовать выйти в еврокубки. К игре с полтавчанами "азовцы" проигрывали "Колосу", который на 6-й строчке, 4 очка. Поэтому "Мариуполю" обязательно нужно было побеждать.

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Ход матча

Первый острый момент в матче на 16 минуте создали гости. Степанюк не смог переправить мяч в сетку после навеса Шехича. Хавбеку стоило пропускать мяч. Луизао находился в более выгодной позиции для удара.

На 19 минуте защитник "Ворсклы" Папа Алиун Ндиайе спас партнеров. Защитник выбил мяч на угловой после удара соперника с штрафной линии.

Через 2 минуты Мишнев пробил рядом с девяткой после вброса аута. На 30 минуте еще один момент "Ворсклы" упустил Луизао. После прекрасного навеса Пердуты бразилец не смог пробить, хотя его никто не накрывал.

Через 2 минуты футбольный бог наказал подопечных Юрия Максимова. Ндиайе толкнул Кулакова в своей штрафной – пенальти. Удар с отметки точно выполнил Мишнев и вывел "Мариуполь" вперед.

Сразу после перерыва "Мариуполь" сделал заявку на победу. Топалов подхватил мяч в штрафной полтавчан, обошел Кане и пробил мимо Потрошителя – 2:0.

На 57 минуте Кулаков должен был делать счет разгромным. Он вышел один на один с Мясником, но не смог переиграть вратаря "Ворсклы".

На 76 минуте арбитр матча Александр Дердо принял крайне смешное решение. Танковский бой с мячом и споткнулся. Дердо решил дать желтую карточку игроку "Ворсклы" Кане, который находился в метре от Танковського. Сюр!

Жирную точку в матче на 80 минуте поставил Чоботенко. Сергей удачно замкнул навес в штрафную "Ворсклы", установив итоговый результат матча 3:0.

В компенсированное время Муравский наработал на удаление, однако это уже никак не повлияло на игру.

Благодаря победе "Мариуполь" вплотную приблизился к "Колоса". Теперь между командами разница всего в один балл и 8 марта определится, кто попадет в первую шестерку.

У "Мариуполя" хорошие шансы занять шестую строчку, ведь "азовцы" сыграют с "Днепром-1". Зато "Колос" ждет матч с "Шахтером".

Турнирная таблица УПЛ