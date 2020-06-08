Футболист сборной Украины Марьян Швед может вернуться в украинский чемпионат. Игрок шотландского "Селтика" заинтересовал два клуба украинской Премьер-лиги.

Как сообщает The Scottish Sun, Марьян Швед попал в сферу интересов "Карпат" и "Александрии". Клубы хотят арендовать 22-летнего украинца.

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Решение примет тренер "Селтика"

Швед, ставший игроком "Селтика" летом 2019 года, выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".

Решение о возможном трансфере будет принимать главный тренер шотландского клуба Нил Леннон. Украинские клубы сейчас в режиме ожидания.

Швед вроде бы не хочет играть в "Александрии" и настаивает на возвращении в "Карпаты".

Ранее также сообщалось о возможном возвращении Шведа в Украину. Но из-за пандемии COVID-19 переход был прекращен.

Швед – воспитанник "Карпат". В 2015 году он был продан в испанскую "Севилью", однако в 2017 году бесплатно вернулся во Львов. В 2019 году "Карпаты" снова продали Шведа, но уже в "Селтик".

Швед не получил медаль чемпиона Шотландии