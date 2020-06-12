Украинский футболист Марьян Швед не рассматривает предложения из Украины. Он постарается закрепиться в основе "Селтика" или выберет другой вариант из европейских чемпионатов.

Несмотря на заинтересованность родного клуба футболиста, Марьян Швед не хочет возвращаться в украинский чемпионат, пишет Sport.ua.

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Будущее футболиста

Если тренерский штаб шотландского клуба будет видеть будущее футболиста в команде, тогда украинец останется и будет стараться пробиться в основной состав. Если наставник укажет ему на "дверь", тогда Швед будет рассматривать варианты из Европы.

Добавим, что определенный интерес к Шведу проявляют клубы из Германии и Бельгии, однако общение идет на уровне консультаций и говорить о большем не стоит.

Почему Швед может покинуть "Селтик"

Швед, который стал игроком "Селтика" летом 2019 года, выходил на поле лишь в трех матчах "кельтов".

В Шотландии решили досрочно завершить футбольный сезон. "Селтик" был объявлен чемпионом.

Но Швед не получил чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей.

Текущая трансферная цена Шведа, согласно данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

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