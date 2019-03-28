Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ

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Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ

Вингер львовских "Карпат" Марьян Швед был признан лучшим игроком месяца в УПЛ. При этом в расчет брались матчи чемпионата Украины, которые сыграли в феврале и марте 2019 года.

Всего в голосовании приняло участие около 3300 поклонников футбола на сайте УПЛ. А Швед набрал 41% голосов читателей. На втором месте – Виктор Цыганков (35%). Тройку лидеров замкнул Тайсон (11%).

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Это все третья победа Марьяна Шведа в опросе УПЛ. До этого игрок "Карпат" признавался лучшим в сентябре и ноябре 2018 года.

Относительно голосования в 2019 году, то в нем принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале и марте: 19 тур – Марьян Швед ("Карпаты"), 20 тур – Александр Караваев ("Заря"), 21 тур – Виктор Коваленко ("Шахтер"), 22 тур – Виктор Цыганков ("Динамо"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отличались стабильностью на протяжении февральских и мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Александр Бандура ("Львов"), Сергей Вакуленко ("Арсенал-Киев"), Тайсон ("Шахтер") и Александр Пихаленок ("Мариуполь").

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Теги: Спорт ФК Карпаты Марьян Швед УПЛ Футбол
Источник: 24 Канал
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