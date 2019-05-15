Марьян Швед присоединился к "Селтику" и уже провел первую тренировку: фото

Полузащитник сборной Украины Марьян Швед присоединился к своей новой команде, шотландскому "Селтику", и уже провел первую тренировку в общей группе.

Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

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“It’s great to finally be here. I’ve been really excited about coming, and now I am here, I’m really looking forward to starting my #CelticFC career.”



Welcome to Glasgow, Marian! ️ — Celtic Football Club (@CelticFC) 14 мая 2019 г.

Здорово, наконец, быть в "Селтике". Очень рад, что перешел в эту команду, я действительно с нетерпением жду начала моей кельтской карьеры. Уже провел несколько прекрасных дней, тренируясь с "Селтиком", поработал как всегда очень продуктивно.

"Находясь в Украине, я постоянно следил за играми "Селтика". Очень сильно радовался чемпионствам. Считаю, что 8 раз подряд выиграть чемпионат Шотландии – феноменальное достижение. Безумно рад за клуб, тренеров и своих новых партнеров по команде, – заявил Швед после тренировки в новом клубе.

Спорт 24 писал, что "Селтик" подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в "Карпатах" до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек ранее покинет Львов и прибудет в Глазго.

Для Шведа "Селтик" – уже не первый зарубежный клуб. С 2015-го по 2018 он выступал за вторую команду "Севильи", сыграв лишь 11 матчей в Сегунде В.

В нынешнем сезоне Швед забил 15 голов и сделал 4 асиста в 26 матчах за "Карпаты" во всех турнирах.

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