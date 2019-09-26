Маркевич назвал будущую звезду сборной Украины

Главный тренер "Агробизнеса" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Днепра-1" (1:3) в 1/16 финала Кубка Украины.

Тренер отметил, что сделал для себя некоторые выводы. Например, что 17-летний полузащитник Роман Дидык имеет "очень большое будущее".

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В первую очередь мы рассчитывали проверить резерв, дать возможность сыграть ребятам, у которых мало игрового времени. Хотели стимулировать их игровым временем, ведь они, как другие ребята, выкладываются на тренировках. Они заслуживали.



Стало видно некоторые вещи. Например, что Дидык имеет большое будущее. Парень в 17 лет вышел на поле, ошибался в тактических аспектах, технических, но в плане характера – это наше будущее, будущее сборной Украины,

– отметил Остап Маркевич.

На стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины представителем отчетной пары команд станет "Днепр-1". Для подопечных Маркевича участие в данном соревновании было прекращено досрочно.

Видео голов и обзор матча Днепр-1 – Агробизнес