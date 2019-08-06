Маркевич о сборной Украины, Суркисах и "Динамо", а также о войне на Донбассе и России

Бывший тренер, а сейчас председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич дал интервью Янине Соколовой.

В разговоре с журналисткой Маркевич рассказал немало о сборной Украины и патриотизме футболистов, киевском "Динамо" и братьях Суркисах. А также о войне на Донбассе и России.

Читайте также: Собрали манатки и валите, – Коломойский о России, Донбассе и Крыме

О сборной Украины

Я сейчас работаю в Федерации, и все-таки движение вперед есть. Потому что наша национальная сборная – я не знаю, что должно произойти, чтобы не попала в финал чемпионата Европы. Наша сборная U20 выиграла чемпионат мира – это очень серьезный успех. Плюс остальные команды – я знаю ребят, которые в U17, U15 – там есть в каждой команде по 5-6 игроков, из них будут хорошие футболисты.

О патриотизме футболистов

Я езжу с этими ребятами, с ними общаюсь, я уверен, что у нас действительно патриотическая сборная. Это чувствуется. И за игрой чувствуется. В последние годы много сделано для того, чтобы они действительно были патриотически настроены.

О посещении зоны АТО

Когда ты все это видишь, совсем по-другому смотришь на жизнь. Я там приехал, несколько дней побыл и уехал, а те ребята ежедневно там. И он не знает, проснется ли утром и доживет ли до вечера – это совсем другие ценности... Футболисты обо всем знают. Может, и не афишируется, но и они помогают нашей армии, я знаю точно.

Читайте также: Выбили зубы и убили выстрелом в голову: пять лет трагической гибели Степана Чубенко

О киевском "Динамо" и Суркисах

Они содержат "Динамо" очень давно. К сожалению, успехов у них нет. Единственное, когда была серьезная команда – 1998/99 года во времена Валерия Лобановского. Это была одна из лучших команд в Европе. После этого – застой полный, хотя они продолжают вкладывать деньги.

О чемпионате Украины

Есть два клуба, которые пока держатся на плаву – это "Шахтер" и "Динамо", которые вкладывают деньги. Ну и где-то клубы более или менее могут соперничать с хорошими европейскими клубами, хотя в последние годы – достаточно натужно. Остальные клубы живут за счет того, что продают молодых футболистов, и те финансы вкладывают, чтобы содержать команды. Конечно, не будет от этого никакого толка.

Читайте также: Разгромные победы "Динамо" и "Шахтера", первая ничья в чемпионате: главные итоги 2 тура УПЛ

О войне на Донбассе и договоренностях с Россией

Разве что у них что-то изменится в голове, но я не представляю, как можно закончить все это. Я понимаю, к чему они идут: они хотят, чтобы мы склонили головы и упали на колени. Тогда, возможно, и договоримся. Договориться можно, но пусть они уйдут из Донбасса, чтобы это была Украина.

Санкции – это единственное, но я уверен, что и это им не поможет. Люди они такие – погибнут 100 тысяч человек, а им абсолютно все равно. Трудно поверить, что что-то изменится. Не хотят они спокойно жить, как живут все нормальные люди. Им нужно где-то воевать, не давать людям спокойно жить.

Большинство наших людей хочет жить в Европейском союзе, а они нам не дают это сделать. Наверное, и не дадут.