Маркевич официально возглавил "Черноморец"

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Остап Маркевич
Остап Маркевич / Агробізнес

Одесский "Черноморец" официально объявил о назначении Остапа Маркевича на должность главного тренера команды.

В понедельник, 14 октября, был заключен контракт между "моряками" и Маркевичем, информирует сайт одесситов.

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Сейчас детали соглашения стороны не раскрывают. Во вторник утром специалист будет представлен футболистам "Черноморца", у которых сегодня выходной.

Сейчас "Черноморец" выступает в Первой лиге Украины. За 13 матчей "моряки" набрали только 15 очков и находятся на 10 месте в таблице.

Краткая биография Маркевича

Остап Маркевич – сын известного украинского тренера Мирона Маркевича, родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках.

Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания). В 2016-2019 гг. тренировал "Вильярреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года – главный тренер "Агробизнеса "(Волочиск).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Трансферы ФК Черноморец
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